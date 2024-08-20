Трамп озвучив умову, за якої прийме поразку на президентських виборах
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Трамп озвучив умову, за якої прийме поразку на президентських виборах

Трамп озвучив умову, за якої прийме поразку на президентських виборах
Джерело:  CBS News

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не буде оскаржувати результати виборів у разі свого програшу. Проте за умови, якщо вони будуть чесними.

Головні тези:

  • Трамп не буде оскаржувати результати виборів у разі свого програшу за умови їх чесності.
  • Кандидат у президенти запевнив, що прийме результати виборів, якщо ті будуть вважатися вільними та справедливими.
  • Відбудуться дебати між Трампом та Гарріс уже 10 вересня 2024 року, перша зустріч відбудеться на телеканалі ABC News.
  • Трамп наполягає на проведенні додаткових дебатів на телеканалах Fox News і NBC перед президентськими виборами.
  • Камала Гарріс відкрита до нових зустрічей з Трампом і готова взяти участь у дебатах.

Трамп готовий у разі програшу прийняти результати виборів

Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила — як у 1929 році, — але якщо я зроблю (програю — ред.), і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США 

Під час інтерв'ю Трамп також додав, що не оскаржуватиме результати виборів, якщо вважатиме їх справедливими.

Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, — ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина, — заявив колишній президент Америки.

Також за словами Трампа, за останні чотири роки було зроблено кроки, які зроблять майбутні вибори президента "вільними та справедливими".

Гарріс та Трамп готуються до перших дебатів

Уже 10 вересня 2024 року відбудуться дебати між кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Згідно з останніми даними, зустріч демократки та республіканця відбудеться в етері американського телеканалу ABC News.

Інформація про це з’явилася після того, як 8 серпня Трамп офіційного оголосив, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.

Ми думаємо, що ми повинні провести дебати тричі, — зазначив лідер республіканців.

Саме тому він наполягає провести додаткові дебати в етері телеканалів Fox News і NBC відповідно.

За словами Гарріс, вона налаштована взяти участь у дебатах на ABC, а також наразі відкрита до нових зустрічей з Трампом.

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