Трамп озвучил условие, при котором примет поражение на президентских выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет оспаривать результаты выборов в случае своего проигрыша. Однако при условии, если они будут честными.
Главные тезисы
- Трамп примет результаты президентских выборов в случае поражения при условии их честности.
- Кандидат заявил, что страна может столкнуться с кризисом, аналогичным 1929 году, если он проиграет.
- Трамп готов провести дебаты с Камалой Гаррис несколько раз до выборов в ноябре.
- Кандидаты планируют встречу на телеканалах ABC News, Fox News и NBC.
- Трамп и Гаррис выразили готовность к открытому обмену мнениями и дискуссиям в рамках предвыборной кампании.
Трамп готов в случае проигрыша принять результаты выборов
Во время интервью Трамп также добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.
Также, по словам Трампа, за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают предстоящие выборы президента "свободными и справедливыми".
Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам
Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.
Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.
Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.
По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.
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