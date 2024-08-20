Трамп озвучил условие, при котором примет поражение на президентских выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет оспаривать результаты выборов в случае своего проигрыша. Однако при условии, если они будут честными.

Трамп готов в случае проигрыша принять результаты выборов

Я думаю, если я проиграю, эта страна упадет в такой штопор, подобный которому она никогда раньше не видела — как в 1929 году, — но если я сделаю (проиграю — ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно, приму их результаты. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Во время интервью Трамп также добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек, — заявил бывший президент Америки. Поделиться

Также, по словам Трампа, за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают предстоящие выборы президента "свободными и справедливыми".

Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам

Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.

Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.

Мы думаем, что мы должны провести дебаты трижды, — отметил лидер республиканцев. Поделиться

Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.

По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.