Это предательство. В США вспыхнул скандал из-за решения Кеннеди-младшего касательно Трампа

Вечером 23 августа независимый кандидат в президенты США, племянник экс-президента Кеннеди – Роберт Кеннеди-младший – официально объявил о снятии своей кандидатуры и выразил поддержку республиканцу Дональду Трампу. Это неожиданное решение возмутило семейство Кеннеди.
Главные тезисы
- Политик решил убрать свое имя из бюллетеней в 10 ключевых штатах.
- Члены семьи обвинили Кеннеди-младшего в предательстве их ценностей.
- Трамп отреагировал на поддержку со стороны Кеннеди-младшего, назвав политика ”вдохновением для американцев”.
Роберт Кеннеди-младший попал под шквал критики со стороны собственной семьи
По словам членов семьи Кеннеди, они видят США как страну "полную надежды и объединенную общим видением лучшего будущего, будущего, которое будет определяться индивидуальной свободой, экономическим обещанием и национальной гордостью".
Таким образом семейство решило поддержать кандидатку от демократов Камалу Харрис и всю ее команду.
А вот решение Робера Кеннеди-младшего семья бывшего президента публично назвала предательством.
Следует обратить внимание на то, что подписи под ним оставили: Катлин Кеннеди-Таунсенд, Кортни Кеннеди, Кэрри, Крис и Рори Кеннеди.
Как сам Кеннеди-младший комментирует свое решение
Роберт Кеннеди-младший объявил о снятии своей кандидатуры в ключевых штатах, а также присоединился к предвыборному мероприятию кампании Дональда Трампа в Аризоне, таким образом выразив ему поддержку.
По словам политика, он решил убрать свое имя из бюллетеней в 10 штатах, результаты в которых играют ключевую роль, однако останется кандидатом в других.
Республиканец уже отреагировал на это решение, заявив, что Кеннеди-младший "вдохновляет миллионы и миллионы американцев и хочет решить критические проблемы, которые в этой стране слишком долго игнорировались".
Более того, Трамп пообещал в случае победы создать президентскую комиссию по попыткам покушений и обнародовать документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году.
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