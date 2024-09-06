Риторика Трампа щодо України уже змінилася ― Волкер

Як заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, риторика кандидата у президенти США Дональда Трампа стосовно України уже змінилася на краще.
Головні тези:
- Риторика Трампа стосовно України зазнала позитивних змін, за словами Курта Волкера.
- 70% членів Палати представників підтримали пакет допомоги для України, що свідчить про сильну двопартійну підтримку.
- Трамп може надати Україні допомогу за програмою ленд-лізу.
Трамп усвідомив, що саме Україна повинна перемогти у війні
Курт Волкер звертає увагу на те, що саме одіозний республіканець забезпечив політичне прикриття Майку Джонсону — спікеру Палати представників, щоб останній міг винести пакет допомоги Україні на голосування.
Що важливо розуміти, його підтримали 70% членів Палати представників, що свідчить про сильну двопартійну підтримку України у війні проти РФ.
За словами американського дипломат, це вказує на те, що Трамп уже зрозумів важливість перемоги України.
На переконання Волкера, Трамп надасть Україні допомогу за програмою лендлізу, тобто де-факто дозволить Києву позичати кошти, щоб купувати стільки, скільки йому потрібно, без обмежень.
Буде лише одна умова — Україна повинна буде купувати американські оборонні товари.
Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни
Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.
Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.
Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".
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