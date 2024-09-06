Риторика Трампа щодо України уже змінилася ― Волкер
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Риторика Трампа щодо України уже змінилася ― Волкер

Трамп
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Джерело:  Радіо Свобода

Як заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, риторика кандидата у президенти США Дональда Трампа стосовно України уже змінилася на краще.

Головні тези:

  • Риторика Трампа стосовно України зазнала позитивних змін, за словами Курта Волкера.
  • 70% членів Палати представників підтримали пакет допомоги для України, що свідчить про сильну двопартійну підтримку.
  • Трамп може надати Україні допомогу за програмою ленд-лізу.

Трамп усвідомив, що саме Україна повинна перемогти у війні

Курт Волкер звертає увагу на те, що саме одіозний республіканець забезпечив політичне прикриття Майку Джонсону — спікеру Палати представників, щоб останній міг винести пакет допомоги Україні на голосування.

Що важливо розуміти, його підтримали 70% членів Палати представників, що свідчить про сильну двопартійну підтримку України у війні проти РФ.

За словами американського дипломат, це вказує на те, що Трамп уже зрозумів важливість перемоги України.

Я думаю, що досвід спостереження за катастрофою в Афганістані, коли Байден був президентом, є сигналом і для Трампа. Він не хочете, щоб це сталося за його правління. Отже він не хотітиме дозволити Україні стати його "Афганістаном". Тож я не думаю, що він дозволить цьому статися

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України

На переконання Волкера, Трамп надасть Україні допомогу за програмою лендлізу, тобто де-факто дозволить Києву позичати кошти, щоб купувати стільки, скільки йому потрібно, без обмежень.

Буде лише одна умова — Україна повинна буде купувати американські оборонні товари.

Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни

Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп.

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".

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