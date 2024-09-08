Дуже образився. Трамп публічно лютує через нове рішення Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Дуже образився. Трамп публічно лютує через нове рішення Путіна

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Кандидат у президенти Дональд Трамп обурився після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує Камалу Гарріс, а не республіканця, як вважалося раніше.

Головні тези:

  • Трамп злиться, що втратив підтримку нелегітимного президента РФ.
  • Путін заявив про підтримку Гарріс, пояснивши, що орієнтується на рекомендацію президента Байдена.
  • Трамп запровадив найвищу кількість санкцій проти Росії. Російський диктатор зазначив це у контексті підтримки Гарріс.

Трамп не розуміє, чому втратив прихильність Путіна

За словами одіозного республіканця, він "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

Ба більше, Дональд Трамп відверто зізнався, що поки не зрозумів логіку російського диктатора та чого він хотів добитися цією заявою.

Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га?.. Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев’ятнадцять кроків попереду нас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Колишній американський лідер також вкотре повторив, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж Трамп", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".

Що саме Путін говорив про Гарріс та Трампа

Нелегітимний глава Кремля згадав, що чинний американський лідер Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс.

Чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну, от ми теж так зробимо — будемо її підтримувати, — цинічно заявив Путін.

Окрім того, він зазначив, що у Гарріс "заразний сміх", отже в неї "все добре".

Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то може вона утримається від цього, — сказав диктатор.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У них немає жодного шансу. Трамп накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін розлютив США дивними заявами про Гарріс та Трампа
The White House
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Риторика Трампа щодо України уже змінилася ― Волкер
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?