Кандидат у президенти Дональд Трамп обурився після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує Камалу Гарріс, а не республіканця, як вважалося раніше.
Головні тези:
- Трамп злиться, що втратив підтримку нелегітимного президента РФ.
- Путін заявив про підтримку Гарріс, пояснивши, що орієнтується на рекомендацію президента Байдена.
- Трамп запровадив найвищу кількість санкцій проти Росії. Російський диктатор зазначив це у контексті підтримки Гарріс.
Трамп не розуміє, чому втратив прихильність Путіна
За словами одіозного республіканця, він "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".
Ба більше, Дональд Трамп відверто зізнався, що поки не зрозумів логіку російського диктатора та чого він хотів добитися цією заявою.
Колишній американський лідер також вкотре повторив, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж Трамп", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".
Що саме Путін говорив про Гарріс та Трампа
Нелегітимний глава Кремля згадав, що чинний американський лідер Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс.
Окрім того, він зазначив, що у Гарріс "заразний сміх", отже в неї "все добре".
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