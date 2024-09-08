Дуже образився. Трамп публічно лютує через нове рішення Путіна

Кандидат у президенти Дональд Трамп обурився після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує Камалу Гарріс, а не республіканця, як вважалося раніше.

Трамп не розуміє, чому втратив прихильність Путіна

За словами одіозного республіканця, він "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

Ба більше, Дональд Трамп відверто зізнався, що поки не зрозумів логіку російського диктатора та чого він хотів добитися цією заявою.

Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га?.. Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев’ятнадцять кроків попереду нас. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Колишній американський лідер також вкотре повторив, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж Трамп", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA — Acyn (@Acyn) September 7, 2024

Що саме Путін говорив про Гарріс та Трампа

Нелегітимний глава Кремля згадав, що чинний американський лідер Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс.

Чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну, от ми теж так зробимо — будемо її підтримувати, — цинічно заявив Путін. Поширити

Окрім того, він зазначив, що у Гарріс "заразний сміх", отже в неї "все добре".