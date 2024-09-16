Гарріс відреагувала на ймовірний замах на Трампа
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Гарріс відреагувала на ймовірний замах на Трампа

Гарріс відреагувала на ймовірний замах на Трампа
Джерело:  CNN

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа 15 вересня.

Головні тези:

  • Камала Гарріс засудила політичне насильство після ймовірного замаху на Дональда Трампа.
  • Віцепрезидентка висловила подяку правоохоронним органам за реагування на інцидент.
  • Стрілянина біля гольф-клубу Трампа спровокувала розслідування можливого замаху.
  • Затриманий з підозрою у замаху висловлював підтримку Україні та критикував республіканців.
  • Джо Байден відзначив роботу Секретної служби та виразив полегшення, дізнавшись, що Трамп не постраждав.

Гарріс засудила "політичне насильство" після нового замаху на Трампа

Я глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа. Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство.

Камала Гарріс

Камала Гарріс

Віцепрезидентка США

Гарріс також висловила подяку Секретній службі США та правоохоронним органам за їхні дії, зазначивши, що Трамп перебуває в безпеці.

Віцепрезидентка зазначила, що адміністрація президента США Джо Байдена забезпечить Секретну службу всіма необхідними ресурсами для виконання їхньої місії із захисту.

Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Рут також активно критикував Трампа в соцмережах і підтримував демократів. У 2002 році його заарештували після зупинки поліцією, коли він нібито потягнувся за вогнепальною зброєю. Крім того, його звинувачували у несплаті податків.

Нагадаємо, Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.

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