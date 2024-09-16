Гаррис отреагировала на вероятное покушение на Трампа

Вице-президент Камала Гаррис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа 15 сентября.

Гаррис осудила "политическое насилие" после нового покушения на Трампа

Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие. Камала Гаррис Вице-президент США

Гаррис также выразила благодарность Секретной службе США и правоохранительным органам за их действия, отметив, что Трамп находится в безопасности.

Вице-президент отметила, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии по защите.

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Руфь также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.