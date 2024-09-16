Призвал сжечь Кремль и поддерживал Украину — что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Призвал сжечь Кремль и поддерживал Украину — что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа

Призвал сжечь Кремль и поддерживал Украину — что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа
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Источник:  CNN

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в покушении на Трампа, Райан Уэсли Рут, выражал поддержку Украине и критиковал республиканцев.
  • Задержанный Рут также призывал в своих сообщениях сжечь Кремль и активно поддерживал демократов.
  • Инцидент покушения на Трампа произошел возле гольф-клуба во Флориде, после чего возникла вероятность покушения на бывшего президента.
  • Рут также публично признавался в готовности умереть за свои идеалы и вел активную деятельность в социальных сетях, провоцируя споры.

Что известно о Райане Уэсли Рут

Как сообщает CNN, в своих твитах Раут, владелец небольшой строительной компании, поддерживал Украину. Он писал, что готов умереть в битве и также призвал "сжечь Кремль дотла".

Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что " нам нужно сжечь Кремль дотла, — отмечает СМИ.

Также Раут посетил Украину в 2022 году, согласно геолокации на видео и фото.

Райан Уэсли Рут (фото — из открытых источников)

Более того, в прошлом году в серии сообщений на Facebook он пытался привлечь афганских добровольцев к участию в войне, называя себя неофициальным представителем украинского правительства.

Раут также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

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