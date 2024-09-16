Призвал сжечь Кремль и поддерживал Украину — что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.
Главные тезисы
- Подозреваемый в покушении на Трампа, Райан Уэсли Рут, выражал поддержку Украине и критиковал республиканцев.
- Задержанный Рут также призывал в своих сообщениях сжечь Кремль и активно поддерживал демократов.
- Инцидент покушения на Трампа произошел возле гольф-клуба во Флориде, после чего возникла вероятность покушения на бывшего президента.
- Рут также публично признавался в готовности умереть за свои идеалы и вел активную деятельность в социальных сетях, провоцируя споры.
Что известно о Райане Уэсли Рут
Как сообщает CNN, в своих твитах Раут, владелец небольшой строительной компании, поддерживал Украину. Он писал, что готов умереть в битве и также призвал "сжечь Кремль дотла".
Также Раут посетил Украину в 2022 году, согласно геолокации на видео и фото.
Более того, в прошлом году в серии сообщений на Facebook он пытался привлечь афганских добровольцев к участию в войне, называя себя неофициальным представителем украинского правительства.
Раут также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.
Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября
15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.
Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.
В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.
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