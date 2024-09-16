Возле Трампа снова произошла стрельба. Что известно о возможной попытке покушения

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. Политик в это время был в клубе.

Что известно о возможной попытке покушения на Трампа

Первоначально СМИ сообщали, что за пределами гольф-клуба произошла перестрелка между двумя лицами. Эти выстрелы не были ориентированы на Трампа.

Однако позже западные медиа уточнили информацию, заявив, что агент Секретной службы США заметил вооруженного мужчину и открыл по нему огонь.

По обновленным данным, New York Post сообщает, что снайпер с АК-47 и оптическим прицелом приблизился к Трампу на несколько сотен ярдов, когда тот играл в гольф в своем клубе.

Международный гольф-клуб Trump в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, 15 сентября после того, как было сообщено о выстрелах вблизи Трампа ( фото — AP)

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу объяснил, что подозреваемый скрылся у сетчатого забора на расстоянии 300-500 ярдов от Трампа, добавив, что такое расстояние для снайпера не является проблемой.

ФБР рассматривает инцидент как возможную попытку покушения на бывшего президента США.

Подозреваемым является 58-летний Райан Раут, житель Гавайев, который активно поддерживал прогрессивные идеи в интернете и финансировал демократические проекты.

Мужчина, взятый под стражу после выстрелов, был "относительно спокоен" во время задержания, заявил шериф округа Мартин Уильям Снайдер (William D. Snyder).

Он не проявлял многих эмоций. Не спрашивал: "В чем дело? — сказал шериф. Поделиться

Шериф отметил, что подозреваемый не был вооружен, когда правоохранители извлекли его из машины.

Департамент исправительных учреждений Северной Каролины сообщил, что в 2001-2002 годах лицо с таким же именем и датой рождения, как у Раута, обвиняли в многочисленных уголовных преступлениях, среди которых ношение скрытого оружия и бегство с места ДТП.

Кроме того, в 2002 году он обвинялся в хранении оружия массового поражения.

Подозреваемый установил камеру GoPro на заборе, чтобы зафиксировать стрельбу. Агент Секретной службы заметил его, когда тот продвинул ствол винтовки через изгородь у поля для гольфа Trump International Golf Course. Находившийся рядом с Трампом агент открыл огонь, после чего подозреваемый скрылся, пишет New York Post, ссылаясь на слова шерифа Брэдшоу.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Моя команда проинформировала меня о том, что сегодня расследуют федеральные правоохранительные органы о возможном покушении на убийство бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия, направленные на обеспечение безопасности бывшего президента и его окружения. Джо Байден Президент США

Трамп отреагировал на вероятное покушение на себя

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после ситуации со стрельбой в международном гольф-клубе поблагодарил Секретную службу за то, что он остался в безопасности.

Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания — это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офиса храбрых и преданных патриотов, а также всех правоохранительных органов за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность. Дональд Трамп Кандидат в президенты США