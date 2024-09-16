Возле Трампа снова произошла стрельба. Что известно о возможной попытке покушения
Категория
Мир
Дата публикации

Возле Трампа снова произошла стрельба. Что известно о возможной попытке покушения

Возле Трампа снова произошла стрельба. Что известно о возможной попытке покушения
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. Политик в это время был в клубе.

Главные тезисы

  • Возле гольф-клуба Трампа во Флориде произошла стрельба, возможная попытка покушения на политика.
  • Подозреваемым в инциденте является 58-летний Райан Раут, который активно поддерживал прогрессивные идеи и финансировал демократические проекты.
  • Секретная служба США отреагировала быстро и нейтрализовала угрозу, подозреваемый находится под стражей.
  • Президент США Джо Байден оценил работу правоохранительных органов, выразив облегчение от того, что Трамп не пострадал.
  • Сам Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе и другим правоохранительным органам за обеспечение его безопасности во время инцидента.

Что известно о возможной попытке покушения на Трампа

Первоначально СМИ сообщали, что за пределами гольф-клуба произошла перестрелка между двумя лицами. Эти выстрелы не были ориентированы на Трампа.

Однако позже западные медиа уточнили информацию, заявив, что агент Секретной службы США заметил вооруженного мужчину и открыл по нему огонь.

По обновленным данным, New York Post сообщает, что снайпер с АК-47 и оптическим прицелом приблизился к Трампу на несколько сотен ярдов, когда тот играл в гольф в своем клубе.

Международный гольф-клуб Trump в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, 15 сентября после того, как было сообщено о выстрелах вблизи Трампа ( фото — AP)

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу объяснил, что подозреваемый скрылся у сетчатого забора на расстоянии 300-500 ярдов от Трампа, добавив, что такое расстояние для снайпера не является проблемой.

ФБР рассматривает инцидент как возможную попытку покушения на бывшего президента США.

Подозреваемым является 58-летний Райан Раут, житель Гавайев, который активно поддерживал прогрессивные идеи в интернете и финансировал демократические проекты.

Мужчина, взятый под стражу после выстрелов, был "относительно спокоен" во время задержания, заявил шериф округа Мартин Уильям Снайдер (William D. Snyder).

Он не проявлял многих эмоций. Не спрашивал: "В чем дело? — сказал шериф.

Шериф отметил, что подозреваемый не был вооружен, когда правоохранители извлекли его из машины.

Департамент исправительных учреждений Северной Каролины сообщил, что в 2001-2002 годах лицо с таким же именем и датой рождения, как у Раута, обвиняли в многочисленных уголовных преступлениях, среди которых ношение скрытого оружия и бегство с места ДТП.

Кроме того, в 2002 году он обвинялся в хранении оружия массового поражения.

Подозреваемый установил камеру GoPro на заборе, чтобы зафиксировать стрельбу. Агент Секретной службы заметил его, когда тот продвинул ствол винтовки через изгородь у поля для гольфа Trump International Golf Course. Находившийся рядом с Трампом агент открыл огонь, после чего подозреваемый скрылся, пишет New York Post, ссылаясь на слова шерифа Брэдшоу.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Моя команда проинформировала меня о том, что сегодня расследуют федеральные правоохранительные органы о возможном покушении на убийство бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия, направленные на обеспечение безопасности бывшего президента и его окружения.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Трамп отреагировал на вероятное покушение на себя

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после ситуации со стрельбой в международном гольф-клубе поблагодарил Секретную службу за то, что он остался в безопасности.

Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания — это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офиса храбрых и преданных патриотов, а также всех правоохранительных органов за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на покушение. Трамп заявил о продолжении предвыборных митингов под открытым небом
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обвинил Харрис во втягивании США в войну с Россией
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик раскрыл главную тайну Трампа касательно Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?