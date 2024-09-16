Біля Трампа знову сталася стрілянина. Що відомо про ймовірну спробу замаху

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. Політик у цей час був у клубі.

Що відомо про ймовірну спробу замаху на Трампа

Спочатку ЗМІ повідомляли, що за межами гольф-клубу відбулася перестрілка між двома особами. Ці постріли не були спрямовані на Трампа.

Однак пізніше західні медіа уточнили інформацію, заявивши, що агент Секретної служби США помітив озброєного чоловіка і відкрив по ньому вогонь.

За оновленими даними, New York Post повідомляє, що снайпер з АК-47 та оптичним прицілом наблизився до Трампа на кілька сотень ярдів, коли той грав у гольф у своєму клубі.

Міжнародний гольф-клуб Trump у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, 15 вересня після того, як було повідомлено про постріли поблизу Трампа ( фото — AP)

Шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу пояснив, що підозрюваний сховався біля сітчастого паркану на відстані 300–500 ярдів від Трампа, додавши, що така відстань для снайпера не є проблемою.

ФБР розглядає інцидент як можливу спробу замаху на колишнього президента США.

Підозрюваним є 58-річний Раян Раут, мешканець Гаваїв, який активно підтримував прогресивні ідеї в інтернеті та фінансував демократичні проєкти.

Чоловік, взятий під варту після пострілів, був "відносно спокійним" під час затримання, заявив шериф округу Мартін Вільям Снайдер (William D. Snyder).

Він не виявляв багато емоцій. Не запитував: "У чому справа? — сказав шериф. Поширити

Шериф зазначив, що підозрюваний не був озброєний, коли правоохоронці витягли його з машини.

Департамент виправних установ Північної Кароліни повідомив, що у 2001–2002 роках особу з таким самим іменем та датою народження, як у Раута, звинувачували в численних кримінальних злочинах, серед яких носіння прихованої зброї та втеча з місця ДТП.

Крім того, у 2002 році його звинувачували у зберіганні зброї масового ураження.

Підозрюваний встановив камеру GoPro на паркані, щоб зафіксувати стрілянину. Агент Секретної служби помітив його, коли той просунув ствол гвинтівки через огорожу біля поля для гольфу Trump International Golf Course. Агент, що знаходився поруч із Трампом, відкрив вогонь, після чого підозрюваний втік, пише New York Post, посилаючись на слова шерифа Бредшоу.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Моя команда поінформувала мене про те, що сьогодні розслідують федеральні правоохоронні органи щодо можливого замаху на вбивство колишнього президента Трампа. Підозрюваний перебуває під вартою, і я високо оцінюю роботу Секретної служби та їхніх партнерів з правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки колишнього президента та його оточення. Джо Байден Президент США

Трамп відреагував на ймовірний замах на себе

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після ситуації зі стріляниною у міжнародному гольфклубі подякував Секретній службі за те, що він залишився у безпеці.

Я хотів би подякувати всім за вашу турботу і добрі побажання — це був, безумовно, цікавий день! Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку. Дональд Трамп Кандидат у президенти США