Аналітик розкрив головну таємницю Трампа стосовно України

За словами американського аналітика та оглядача Девіда Френча, кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче перемоги Україні у війні, однак не збирається оголошувати про це публічно.
Головні тези:
- Трамп мріє про перемогу України у війні з Росією, та не хоче у цьому зізнаватися.
- Існують ризики, що пов'язані із непередбачуваністю Трампа.
- Він може зробити хибні кроки на міжнародній арені та нашкодити Україні.
Трамп приховує, що мріє про розгром Росії
Експерт звертає увагу на те, що під час нещодавніх дебатів із демократкою Камалою Гарріс республіканець відмовився сказати — попри чималу кількість запитання з цього приводу — що він хоче, щоб Україна виграла війну з Росією.
За словами аналітика, наразі просто не існує сценарію, за якого тріумф Росії був би в інтересах Штатів та самого Дональда Трампа.
А це означає, що республіканець також хоче й буде добиватися перемоги України, хоча й публічно про це не заявляє.
Трамп все-таки може зробити хибні кроки
На переконання аналітика, республіканець у багатьох ситуаціях все ж схильний думати не просто про себе, а про себе “в найбільш нестабільний спосіб”.
Тому існує ризик, що одіозний політик втратить відчуття реальності та накоїть лиха.
Він також попередив, що Трамп, на жаль, залишається вкрай непередбачуваним у своїх діях на світовій арені.
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