Аналітик розкрив головну таємницю Трампа стосовно України

За словами американського аналітика та оглядача Девіда Френча, кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче перемоги Україні у війні, однак не збирається оголошувати про це публічно.

Трамп приховує, що мріє про розгром Росії

Експерт звертає увагу на те, що під час нещодавніх дебатів із демократкою Камалою Гарріс республіканець відмовився сказати — попри чималу кількість запитання з цього приводу — що він хоче, щоб Україна виграла війну з Росією.

Позиція, яка може здаватися розумною, доки ви не зрозумієте, що спроба примусити до миру на цій стадії конфлікту майже напевно закріпить тріумф Росії. Росія утримувала б величезну частину української території, і Путін справедливо вважав би, що він переміг і Україну, і Сполучені Штати, — зазначив Френч. Поширити

За словами аналітика, наразі просто не існує сценарію, за якого тріумф Росії був би в інтересах Штатів та самого Дональда Трампа.

А це означає, що республіканець також хоче й буде добиватися перемоги України, хоча й публічно про це не заявляє.

Перемога РФ не тільки розширить сферу впливу Кремля, але й стане катастрофою для прав людини і загрожуватиме зникненням української національної ідентичності, що призведе до зміни "глобального балансу сил", — попередив Девід Френч. Поширити

Трамп все-таки може зробити хибні кроки

На переконання аналітика, республіканець у багатьох ситуаціях все ж схильний думати не просто про себе, а про себе “в найбільш нестабільний спосіб”.

Тому існує ризик, що одіозний політик втратить відчуття реальності та накоїть лиха.

Спостерігаючи за ним зблизька протягом дев’яти років, наші супротивники та союзники знають, що це правда. Вони знають, що він довірливий і імпульсивний. Небажання Трампа сказати просту правду — що українська перемога відповідає національним інтересам Америки — демонструє, що він все ще перебуває в полоні власних образ, — пояснив Френч. Поширити

Він також попередив, що Трамп, на жаль, залишається вкрай непередбачуваним у своїх діях на світовій арені.