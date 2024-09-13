Команда Трампа вперше оголосила власний план завершення війни РФ проти України

План завершення війни РФ проти України може включати кілька ключових пунктів, зокрема створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО. З такою заявою виступив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс.
Головні тези:
- Створення демілітаризованої зони на території України - ключовий пункт плану команди Трампа.
- Також пропонується нейтралітет України та відмова від членства в НАТО у рамках мирної угоди.
- Джей Ді Венс заявив про важливість обговорень та дипломатії для завершення війни.
У Трампа пояснили, яким буду його план завершення війни
За словами Венса, Дональд Трамп, у разі його повернення у Білий дім, не збирається продовжувати політику адміністрації чинного президента Джо Байдена щодо допомоги Україні.
Венс також зазначив, що запропонована демілітаризована зона буде "сильно укріплена”, щоб вберегти Україну від нового вторгнення РФ.
Окрім того, наголошується, що Україна у рамках мирного плану збереже свою незалежність в обмін на нейтралітет — це означає, що Україна не вступить до НАТО чи інших "союзницьких інституцій".
За словами соратника Трампа, поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яку зараз окупує Росія.
Венс знайшов привід поскаржитися на Україну
Як зазначив республіканець, країна-агресорка РФ "не повинна була вторгатися" в Україну.
Попри це, він також додав, що "українці мають багато проблем з корупцією", однак не пояснив, як це пов'язано з агресією Росії.
На переконання Венса, не можна розглядати війну між Україною та Росією як битву між добром і злом, а підтримку Сполученими Штатами України — як "велику гуманітарну місію нашого часу".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-