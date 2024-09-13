Команда Трампа впервые объявила собственный план завершения войны РФ против Украины

План завершения войны РФ против Украины может включать в себя несколько ключевых пунктов, в частности создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО. С таким заявлением выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

У Трампа объяснили, каким буду его план завершения войны

По словам Венса, Дональд Трамп, в случае его возвращения в Белый дом, не намерен продолжать политику администрации действующего президента Джо Байдена в вопросах помощи Украине.

Я думаю, что это выглядело бы так: Трамп садится и говорит россиянам, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить: как выглядит мирное урегулирование? И, вероятно, это выглядит как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной, которая становится демилитаризованной зоной. Джей Ди Вэнс Кандидат в вице-президенты США

Вэнс также отметил, что предложенная демилитаризованная зона будет "сильно укреплена", чтобы уберечь Украину от нового вторжения РФ.

Кроме того, указано, что Украина в рамках мирного плана сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет — это значит, что Украина не вступит в НАТО или другие "союзнические институты".

По словам соратника Трампа, текущая линия разграничения останется, что означает, что Украина не вернет себе территорию, которую сейчас оккупирует Россия.

Вэнс нашел повод пожаловаться на Украину

Как отметил республиканец, страна-агрессорка РФ "не должна была вторгаться" в Украину.

Несмотря на это, он также добавил, что "у украинцев много проблем с коррупцией", однако не объяснил, как это связано с агрессией России.

По убеждению Венса, нельзя рассматривать войну между Украиной и Россией как битву между добром и злом, а поддержку Соединенными Штатами Украины как "великую гуманитарную миссию нашего времени".