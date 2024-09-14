Зеленський уперше розкрив неочікувані подробиці переговорів з Трампом

За словами українського лідера Володимира Зеленського, нещодавно йому вдалося провести перемовини з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Глава держави зазначив, що республіканець був дуже прихильним.

Переговори Зеленського та Трампа — що відомо

Як зазначив глава держави, ця розмова відбулася ще два місяці тому.

Під час неї Дональд Трамп “був дуже прихильним”, а також заявив Володимиру Зеленському, що розуміє, як важко вижити під час війни.

У мене була телефонна розмова з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову. Йдеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом(щодо завершення війни РФ проти України — ред.), щоб почути його реакцію. Володимир Зеленський Президент України

Американські журналісти також поцікавилися у Зеленського, як він ставиться до останніх скандальних заяв Дональда Трампа щодо України.

Глава держави відверто зізнався, що не розуміє цих закидів, бо не знає, що республіканець мав на увазі.

Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви — це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей, — зазначив український лідер. Поширити

Зеленський ознайомить Байдена, Гарріс та Трампа зі своїм мирним планом

Глава держави наголосив, що насамперед має намір поділитися мирним планом щодо завершення війни РФ проти України з американським лідером Джо Байденом.

На переконання Володимира Зеленського, також буде чесно і правильно поділитися цим мирним планом також з двома кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

Президент України звернув увагу на те, що багато речей залежить від Конгресу США, тому він планує представити мирний план і там.