Зеленский впервые раскрыл неожиданные подробности переговоров с Трампом
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский впервые раскрыл неожиданные подробности переговоров с Трампом

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, недавно ему удалось провести переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что республиканец был очень благосклонен.

Главные тезисы

  • Украинский лидер заявил о приверженности Трампа Украине.
  • Зеленский признался, что пока не понимает отдельных скандальных заявлений республиканца.
  • Президент Украины в скором времени ознакомит Байдена, Харрис и Трампа со своим мирным планом.

Переговоры Зеленского и Трампа — что известно

Как отметил глава государства, этот разговор состоялся еще два месяца назад.

Во время него Дональд Трамп "был очень благосклонен", а также заявил Владимиру Зеленскому, что понимает, как тяжело выжить во время войны.

У меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом, и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как тяжело выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом (по завершению войны РФ против Украины — ред.), чтобы услышать его реакцию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Американские журналисты также поинтересовались у Зеленского, как он относиться к последним скандальным заявлениям Дональда Трампа об Украине.

Глава государства откровенно признался, что не понимает их, потому что не знает, что республиканец имел в виду.

Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления — это предвыборные заявления. Иногда они не слишком реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей, — отметил украинский лидер.

Зеленский ознакомит Байдена, Харрис и Трампа со своим мирным планом

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь намерен поделиться мирным планом по завершению войны РФ против Украины с американским лидером Джо Байденом.

По мнению Владимира Зеленского, также будет честно и правильно поделиться этим мирным планом с двумя кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Президент Украины обратил внимание на то, что многое зависит от Конгресса США, поэтому он планирует представить мирный план и там.

Что важно понимать, только после этого мирный план покажут людям.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Очень обиделся. Трамп публично злится из-за нового решения Путина
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа впервые объявила собственный план завершения войны РФ против Украины
Джей Ди Вэнс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину 76 дронами — Зеленский отреагировал
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?