Зеленский впервые раскрыл неожиданные подробности переговоров с Трампом

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, недавно ему удалось провести переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что республиканец был очень благосклонен.
Главные тезисы
- Украинский лидер заявил о приверженности Трампа Украине.
- Зеленский признался, что пока не понимает отдельных скандальных заявлений республиканца.
- Президент Украины в скором времени ознакомит Байдена, Харрис и Трампа со своим мирным планом.
Переговоры Зеленского и Трампа — что известно
Как отметил глава государства, этот разговор состоялся еще два месяца назад.
Во время него Дональд Трамп "был очень благосклонен", а также заявил Владимиру Зеленскому, что понимает, как тяжело выжить во время войны.
Американские журналисты также поинтересовались у Зеленского, как он относиться к последним скандальным заявлениям Дональда Трампа об Украине.
Глава государства откровенно признался, что не понимает их, потому что не знает, что республиканец имел в виду.
Зеленский ознакомит Байдена, Харрис и Трампа со своим мирным планом
Глава государства подчеркнул, что в первую очередь намерен поделиться мирным планом по завершению войны РФ против Украины с американским лидером Джо Байденом.
По мнению Владимира Зеленского, также будет честно и правильно поделиться этим мирным планом с двумя кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Президент Украины обратил внимание на то, что многое зависит от Конгресса США, поэтому он планирует представить мирный план и там.
Что важно понимать, только после этого мирный план покажут людям.
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