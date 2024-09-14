Зеленский впервые раскрыл неожиданные подробности переговоров с Трампом

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, недавно ему удалось провести переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что республиканец был очень благосклонен.

Переговоры Зеленского и Трампа — что известно

Как отметил глава государства, этот разговор состоялся еще два месяца назад.

Во время него Дональд Трамп "был очень благосклонен", а также заявил Владимиру Зеленскому, что понимает, как тяжело выжить во время войны.

У меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом, и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как тяжело выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом (по завершению войны РФ против Украины — ред.), чтобы услышать его реакцию. Владимир Зеленский Президент Украины

Американские журналисты также поинтересовались у Зеленского, как он относиться к последним скандальным заявлениям Дональда Трампа об Украине.

Глава государства откровенно признался, что не понимает их, потому что не знает, что республиканец имел в виду.

Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления — это предвыборные заявления. Иногда они не слишком реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей, — отметил украинский лидер. Поделиться

Зеленский ознакомит Байдена, Харрис и Трампа со своим мирным планом

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь намерен поделиться мирным планом по завершению войны РФ против Украины с американским лидером Джо Байденом.

По мнению Владимира Зеленского, также будет честно и правильно поделиться этим мирным планом с двумя кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Президент Украины обратил внимание на то, что многое зависит от Конгресса США, поэтому он планирует представить мирный план и там.