Россия атаковала Украину 76 дронами — Зеленский отреагировал

Ночью 14 сентября страна-агрессор РФ вновь устроила масштабную атаку дронов на мирные украинские города и села. Силам ПВО удалось сбить 72 из 76 вражеских целей.

Атака РФ на Украину 14 сентября — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа «Shahed».

В общей сложности радиотехническими войсками удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два — вернулись в Россию! Вместе — к победе! — сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Как Зеленский отреагировал на новую атаку России

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российские захватчики запустили более 70 «шахедов», однако благодаря силам защитников Украины большинство удалось уничтожить.

Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба! Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства в очередной раз обратился ко всем союзникам и партнерам Украины.