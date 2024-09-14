Россия атаковала Украину 76 дронами — Зеленский отреагировал
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 76 дронами — Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Ночью 14 сентября страна-агрессор РФ вновь устроила масштабную атаку дронов на мирные украинские города и села. Силам ПВО удалось сбить 72 из 76 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Силам противовоздушной обороны Украины удалось успешно отбить новую атаку России.
  • Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность воинам, ежедневно защищающим мирных украинцев.
  • Зеленский призвал всех союзников и партнеров Украины оказать поддержку укреплению противовоздушного щита и защиты жизни украинских граждан.

Атака РФ на Украину 14 сентября — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа «Shahed».

В общей сложности радиотехническими войсками удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два — вернулись в Россию! Вместе — к победе! — сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Как Зеленский отреагировал на новую атаку России

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российские захватчики запустили более 70 «шахедов», однако благодаря силам защитников Украины большинство удалось уничтожить.

Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства в очередной раз обратился ко всем союзникам и партнерам Украины.

Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ использует новую тактику при атаках на Харьковщине
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Николаевку — погибли двое волонтеров
Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела мужчин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Украину 13 сентября. Силы ПВО раскрыли детали воздушного боя
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?