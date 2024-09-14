Россия атаковала Украину 76 дронами — Зеленский отреагировал

Ночью 14 сентября страна-агрессор РФ вновь устроила масштабную атаку дронов на мирные украинские города и села. Силам ПВО удалось сбить 72 из 76 вражеских целей.
Главные тезисы
- Силам противовоздушной обороны Украины удалось успешно отбить новую атаку России.
- Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность воинам, ежедневно защищающим мирных украинцев.
- Зеленский призвал всех союзников и партнеров Украины оказать поддержку укреплению противовоздушного щита и защиты жизни украинских граждан.
Атака РФ на Украину 14 сентября — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа «Shahed».
В общей сложности радиотехническими войсками удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.
Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.
Как Зеленский отреагировал на новую атаку России
Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российские захватчики запустили более 70 «шахедов», однако благодаря силам защитников Украины большинство удалось уничтожить.
Кроме того, глава государства в очередной раз обратился ко всем союзникам и партнерам Украины.
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