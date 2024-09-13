Атака РФ на Украину 13 сентября. Силы ПВО раскрыли детали воздушного боя

Ночью 13 сентября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона Украины смогла успешно уничтожить почти все враждебные цели.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 13 сентября 2024 года армия РФ совершила атаку, использовав для этого 26 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым).

Чтобы уничтожить вражеские цели, были задействованы: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось сбить 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 9:00 один вражеский БпЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается! Вместе — к победе! — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Российские захватчики атаковали энергообъекты в шести областях Украины

За прошедшие сутки под удар врага попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Эту информацию подтверждает пресс-служба Минэнерго.