Атака РФ на Украину 13 сентября. Силы ПВО раскрыли детали воздушного боя

Ночью 13 сентября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона Украины смогла успешно уничтожить почти все враждебные цели.
Главные тезисы
- В ночь на 13 сентября 2024 года армия РФ совершила атаку, использовав 26 ударных БпЛА типа «Shahed».
- Противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 24 вражеских целей.
- Энергетическая инфраструктура в шести областях Украины попала под удар врага 12 сентября.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 13 сентября 2024 года армия РФ совершила атаку, использовав для этого 26 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым).
Чтобы уничтожить вражеские цели, были задействованы: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины.
Благодаря их слаженной работе удалось сбить 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.
Российские захватчики атаковали энергообъекты в шести областях Украины
За прошедшие сутки под удар врага попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Эту информацию подтверждает пресс-служба Минэнерго.
В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты;
В Запорожской области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались;
В Одесской области также отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители.
В Ивано-Франковской области в результате атаки дронов был поврежден объект промышленной инфраструктуры, при тушении пожара выключалась воздушная линия, обесточены бытовые потребители. Питание восстановлено.
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