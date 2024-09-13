Атака РФ на Украину 13 сентября. Силы ПВО раскрыли детали воздушного боя
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину 13 сентября. Силы ПВО раскрыли детали воздушного боя

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО
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Ночью 13 сентября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона Украины смогла успешно уничтожить почти все враждебные цели.

Главные тезисы

  • В ночь на 13 сентября 2024 года армия РФ совершила атаку, использовав 26 ударных БпЛА типа «Shahed».
  • Противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 24 вражеских целей.
  • Энергетическая инфраструктура в шести областях Украины попала под удар врага 12 сентября.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 13 сентября 2024 года армия РФ совершила атаку, использовав для этого 26 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым).

Чтобы уничтожить вражеские цели, были задействованы: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось сбить 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 9:00 один вражеский БпЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается! Вместе — к победе! — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Российские захватчики атаковали энергообъекты в шести областях Украины

За прошедшие сутки под удар врага попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Эту информацию подтверждает пресс-служба Минэнерго.

  • В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты;

  • В Запорожской области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались;

  • В Одесской области также отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители.

  • В Ивано-Франковской области в результате атаки дронов был поврежден объект промышленной инфраструктуры, при тушении пожара выключалась воздушная линия, обесточены бытовые потребители. Питание восстановлено.

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