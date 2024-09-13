Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц техники РФ в течение суток

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Армия РФ выпустила по территории Украины ракету Искандер-М, нанесла 59 авиаударов (сбросила 81 КАБ), также использовала для атак 751 дрон-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские захватчики трижды безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска;

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 штурмов врага;

На Северском направлении было зафиксировано 5 атак армии РФ. Основные усилия она сосредоточила в Верхнекаменском районе. Два боестолкновения здесь еще продолжаются;

На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра, однако Силы обороны Украины их остановили;

На Торецком направлении зафиксировано 5 атак противника;

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32;

На Кураховском направлении также крайне сложно — сообщается о 48 боевых столкновениях разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев;

На Времивском направлении произошло 5 безуспешных штурмов врага;