Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц техники РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц техники РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение 12 сентября украинские защитники успели ликвидировать 1220 российских захватчиков, а также сжечь более 270 единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 122 боевых столкновения.
  • Армия РФ выпустила ракету Искандер-М, совершила 59 авиаударов и использовала 751 дрон-камикадзе.
  • На Кураховском направлении, где оккупанты пытались продвинуться в районах пунктов Константиновка и Георгиевка, произошло 48 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 сентября 2024 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 631 420 (+1 220) человек,

  • танков — 8 671 (+18) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 003 (+48) ед,

  • артиллерийских систем — 18 061 (+52) ед,

  • РСЗО — 1 185 (+1) ед,

  • средств ПВО — 945 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 113 (+80) ед,

  • крылатых ракет — 2 591 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 560 (+79) ед,

  • специальной техники — 3071 (+10) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 12-13 сентября

За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Армия РФ выпустила по территории Украины ракету Искандер-М, нанесла 59 авиаударов (сбросила 81 КАБ), также использовала для атак 751 дрон-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении российские захватчики трижды безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска;

  • На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 штурмов врага;

  • На Северском направлении было зафиксировано 5 атак армии РФ. Основные усилия она сосредоточила в Верхнекаменском районе. Два боестолкновения здесь еще продолжаются;

  • На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра, однако Силы обороны Украины их остановили;

  • На Торецком направлении зафиксировано 5 атак противника;

  • На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32;

  • На Кураховском направлении также крайне сложно — сообщается о 48 боевых столкновениях разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев;

  • На Времивском направлении произошло 5 безуспешных штурмов врага;

  • На Приднепровском направлении ВСУ отразили 6 атак армии РФ.

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