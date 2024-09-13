Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц техники РФ в течение суток

В течение 12 сентября украинские защитники успели ликвидировать 1220 российских захватчиков, а также сжечь более 270 единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- На фронте произошло 122 боевых столкновения.
- Армия РФ выпустила ракету Искандер-М, совершила 59 авиаударов и использовала 751 дрон-камикадзе.
- На Кураховском направлении, где оккупанты пытались продвинуться в районах пунктов Константиновка и Георгиевка, произошло 48 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 сентября 2024 года:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 631 420 (+1 220) человек,
танков — 8 671 (+18) ед,
боевых бронированных машин — 17 003 (+48) ед,
артиллерийских систем — 18 061 (+52) ед,
РСЗО — 1 185 (+1) ед,
средств ПВО — 945 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 113 (+80) ед,
крылатых ракет — 2 591 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 560 (+79) ед,
специальной техники — 3071 (+10) ед.
Что известно о ситуации на фронте 12-13 сентября
За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Армия РФ выпустила по территории Украины ракету Искандер-М, нанесла 59 авиаударов (сбросила 81 КАБ), также использовала для атак 751 дрон-камикадзе.
Кроме того, противник совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении российские захватчики трижды безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска;
На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 штурмов врага;
На Северском направлении было зафиксировано 5 атак армии РФ. Основные усилия она сосредоточила в Верхнекаменском районе. Два боестолкновения здесь еще продолжаются;
На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра, однако Силы обороны Украины их остановили;
На Торецком направлении зафиксировано 5 атак противника;
На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32;
На Кураховском направлении также крайне сложно — сообщается о 48 боевых столкновениях разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев;
На Времивском направлении произошло 5 безуспешных штурмов врага;
На Приднепровском направлении ВСУ отразили 6 атак армии РФ.
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