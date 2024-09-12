В США финализуют план по снятию ограничений для ударов ВСУ по территории РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В США финализуют план по снятию ограничений для ударов ВСУ по территории РФ

В США финализуют план по снятию ограничений для ударов ВСУ по территории РФ
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Источник:  Politico

Белый дом завершает разработку плана по ослаблению некоторых ограничений использования ВСУ американского оружия для ударов по территории России.

Главные тезисы

  • Согласно источникам, план США предполагает разрешение ВСУ избивать по территории России с использованием американского и британского оружия.
  • Изменения в позиции администрации Байдена указывают на возможное удовлетворение запросов Киева на более агрессивные действия внутри России.
  • Дипломатия США активно обсуждает предоставление Украине разрешения на использование британских ракет для защиты от российской агрессии.
  • Безопасность Украины становится предметом внимания в контексте переговоров о возможности ответных ударов при угрозе со стороны России.
  • Блинкен подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимым, чтобы эффективно противостоять возможной российской агрессии и защищать свою территорию.

Что известно о плане США по разрешению ВСУ избивать по РФ

Как сообщает издание со ссылкой на источники, переговоры проводились в тесном сотрудничестве с небольшой группой чиновников в Белом доме.

Детали плана еще обсуждаются, но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Украине в последние дни дискутировали о расширении зон на территории России, по которым Украина может наносить удары оружием американскому и британскому производству.

Также обсуждались меры по предотвращению дополнительных атак со стороны России, в частности, возможность предоставления Украине разрешения на использование британских ракет большой дальности, содержащих американские компоненты.

Эти обсуждения отражают изменение позиции по сравнению с началом лета, свидетельствуя о том, что администрация Байдена может быть готова удовлетворить запросы Киева на более агрессивные действия внутри России для лучшей защиты, отмечает издание.

В июне советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут рассмотреть расширение зон, по которым позволяют наносить удары украинским оружием.

Это не вопрос географии, а вопрос здравого смысла. Если Россия атакует или планирует атаки с собственной территории на Украину, логично позволить Украине нанести ответный удар, — подчеркнул Джейк Салливан.

Обсуждение усилилось в последние дни на фоне передачи иранских баллистических ракет в Россию.

США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине

Что важно понимать, шеф американской дипломатии выступил с таким заявлением после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности.

Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".

Глава Госдепа подчеркнул, что официальный Вашингтон позаботился о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

По его словам, США также вынуждены учитывать другие факторы, например, смогут ли Силы обороны Украины использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

Таким образом, Блинкен озвучил еще одно четкое требование для Украины:

Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается так, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы.

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