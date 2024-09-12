В США финализуют план по снятию ограничений для ударов ВСУ по территории РФ

Белый дом завершает разработку плана по ослаблению некоторых ограничений использования ВСУ американского оружия для ударов по территории России.

Что известно о плане США по разрешению ВСУ избивать по РФ

Как сообщает издание со ссылкой на источники, переговоры проводились в тесном сотрудничестве с небольшой группой чиновников в Белом доме.

Детали плана еще обсуждаются, но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Украине в последние дни дискутировали о расширении зон на территории России, по которым Украина может наносить удары оружием американскому и британскому производству.

Также обсуждались меры по предотвращению дополнительных атак со стороны России, в частности, возможность предоставления Украине разрешения на использование британских ракет большой дальности, содержащих американские компоненты.

Эти обсуждения отражают изменение позиции по сравнению с началом лета, свидетельствуя о том, что администрация Байдена может быть готова удовлетворить запросы Киева на более агрессивные действия внутри России для лучшей защиты, отмечает издание. Поделиться

В июне советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут рассмотреть расширение зон, по которым позволяют наносить удары украинским оружием.

Это не вопрос географии, а вопрос здравого смысла. Если Россия атакует или планирует атаки с собственной территории на Украину, логично позволить Украине нанести ответный удар, — подчеркнул Джейк Салливан. Поделиться

Обсуждение усилилось в последние дни на фоне передачи иранских баллистических ракет в Россию.

США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине

Что важно понимать, шеф американской дипломатии выступил с таким заявлением после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности.

Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".

Глава Госдепа подчеркнул, что официальный Вашингтон позаботился о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

По его словам, США также вынуждены учитывать другие факторы, например, смогут ли Силы обороны Украины использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

Таким образом, Блинкен озвучил еще одно четкое требование для Украины: