У США фіналізують план щодо зняття обмежень для ударів ЗСУ по території РФ

Білий дім завершує розробку плану щодо послаблення деяких обмежень на використання ЗСУ американської зброї для ударів по території Росії.

Що відомо про план США щодо дозволу ЗСУ бити по РФ

Як повідомляє видання з посиланням на джерела, переговори велися у тісній співпраці з невеликою групою посадовців у Білому домі.

Деталі плану ще обговорюються, але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Україні останніми днями дискутували про розширення зон на території Росії, по яких Україна може завдавати ударів зброєю американського та британського виробництва.

Також обговорювалися заходи для запобігання додатковим атакам з боку Росії, зокрема, можливість надання Україні дозволу на використання британських ракет великої дальності, які містять американські компоненти.

Ці обговорення відображають зміну позиції порівняно з початком літа, свідчачи про те, що адміністрація Байдена може бути готова задовольнити запити Києва на більш агресивні дії всередині Росії для кращого захисту, — зазначає видання. Поширити

У червні радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США можуть розглянути розширення зон, по яких дозволяють завдавати удари українською зброєю.

Це не питання географії, а питання здорового глузду. Якщо Росія атакує або планує атаки з власної території на Україну, логічно дозволити Україні завдати удару у відповідь, — підкреслив Джейк Салліван Поширити

Обговорення посилилися останніми днями на тлі передачі іранських балістичних ракет до Росії.

США все-таки можуть дати довгоочікуваний дозвіл Україні

Що важливо розуміти, шеф американської дипломатії виступив з такою заявою після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності.

Окрім того, Ентоні Блінкен публічно попередив, що російський диктатор Володимир Путін "цілком можливо, використає їх протягом декількох тижнів в Україні".

Глава Держдепу наголосив, що офіційний Вашингтон подбав про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

За його словами, США також вимушені враховувати інші фактори, до прикладу те, чи зможуть Сили оборони України використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

Таким чином Блінкен озвучив ще одну чітку вимогу для України: