Удари американською зброєю вглиб Росії. США озвучили нову умову

Як заявив глава Держдепу США Ентоні Блінкен, американський лідер Джо Байден "не виключає", що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю.

США все-таки можуть дати довгоочікуваний дозвіл Україні

Що важливо розуміти, шеф американської дипломатії виступив з такою заявою після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності.

Окрім того, Ентоні Блінкен публічно попередив, що російський диктатор Володимир Путін "цілком можливо, використає їх протягом декількох тижнів в Україні".

Глава Держдепу наголосив, що офіційний Вашингтон подбав про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

За його словами, США також вимушені враховувати інші фактори, до прикладу те, чи зможуть Сили оборони України використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

Таким чином Блінкен озвучив ще одну чітку вимогу для України:

Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Зеленський назвав 4 країни, від яких залежить перемога України у війні

За словами президента Володимира Зеленського, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.

Він також наголосив, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.

Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн — ред.) це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить. Поширити

Ентоні Блінкен раніше офіційно підтвердив, що 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.