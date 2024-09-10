Удары американским оружием вглубь России. США озвучили новое условие

Как заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, американский лидер Джо Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием.

США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине

Что важно понимать, шеф американской дипломатии выступил с таким заявлением после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности.

Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".

Глава Госдепа подчеркнул, что официальный Вашингтон позаботился о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

По его словам, США также вынуждены учитывать другие факторы, например, смогут ли Силы обороны Украины использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

Таким образом, Блинкен озвучил еще одно четкое требование для Украины:

Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается так, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Зеленский назвал 4 страны, от которых зависит победа Украины в войне

Как недавно заявил глава государства Владимир Зеленский, в первую очередь от США, Британии, Франции и Германии зависит, сможет ли Украина разгромить армию РФ и выиграть войну.

Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас четыре союзника Киева предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь прогнать российских оккупантов с украинских земель.

Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран — ред.) это зависит. И скажу честно, от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит. Поделиться

Что интересно, Энтони Блинкен недавно сообщил, что 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.