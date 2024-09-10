Удары американским оружием вглубь России. США озвучили новое условие
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Удары американским оружием вглубь России. США озвучили новое условие

Блинкен
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Источник:  Sky News

Как заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, американский лидер Джо Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием.

Главные тезисы

  • Блинкен намекнул, что Байден еще может изменить свое решение относительно Украины.
  • Однако чтобы это произошло, Украина должна выполнить четкие требования Вашингтона.
  • Встреча между американским лидером и британским премьером может решить вопрос разрешения Украине наносить удары вглубь России.

США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине

Что важно понимать, шеф американской дипломатии выступил с таким заявлением после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности.

Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".

Глава Госдепа подчеркнул, что официальный Вашингтон позаботился о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

По его словам, США также вынуждены учитывать другие факторы, например, смогут ли Силы обороны Украины использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

Таким образом, Блинкен озвучил еще одно четкое требование для Украины:

Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается так, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Зеленский назвал 4 страны, от которых зависит победа Украины в войне

Как недавно заявил глава государства Владимир Зеленский, в первую очередь от США, Британии, Франции и Германии зависит, сможет ли Украина разгромить армию РФ и выиграть войну.

Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас четыре союзника Киева предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь прогнать российских оккупантов с украинских земель.

Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран — ред.) это зависит. И скажу честно, от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит.

Что интересно, Энтони Блинкен недавно сообщил, что 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.

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