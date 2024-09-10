Может изменить ход войны. Блинкен отправляется в Киев с важным заявлением

11 сентября глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибудут в Киев и могут объявить о разрешении Украине бить вглубь России американским и британским оружием.
Главные тезисы
- Прибытие Энтони Блинкена и Дэвида Лемми в Киев может существенно изменить ситуацию на фронте.
- Зеленский признал зависимость Украины от решений стран-партнеров, таких как США, Великобритании, Франции и Германии.
- Вскоре Байден и Стармер проведут судьбоносные переговоры относительно Украины.
Зачем на самом деле Блинкен и Лемми приедут в Украину
Новой инсайдерской информацией поделилась корреспондентка Axios Джулигрейс Бруфке.
По словам журналистки, эту неожиданную новость она услышала во время беседы с главой Палаты представителей иностранных дел Майклом МакКолом.
Однако журналистка не уточнила, объявят Блинкен и Лемми это публично или только во время частного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой.
Многие военные эксперты, а также сам президент Украины, неоднократно отмечали, что разрешение США и Британии наносить удары их оружием вглубь России "может изменить ход войны".
Лондон был согласен поддержать идею Украины, однако не делал этого без Вашингтона, а последний долго боялся эскалации в войне и реакции диктатора Путина.
Кто может изменить ход войны. Зеленский назвал 4 страны
Как недавно заявил глава государства Владимир Зеленский, в первую очередь от США, Британии, Франции и Германии зависит, сможет ли Украина разгромить армию РФ и выиграть войну.
Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас четыре союзника Киева предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать российских оккупантов из украинских земель.
Что также интересно, Энтони Блинкен недавно сообщил, что 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.
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