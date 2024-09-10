Украина побила новый абсолютный рекорд во время последней атаки на РФ

Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев, во время новой атаки на страну-агрессорку Россию Силы обороны Украины использовали рекордное количество дронов - 144.

Украина наращивает свои возможности для разгрома РФ

Во-первых, 144 — это новый абсолютный рекорд. Одномоментно украинская армия задействовала именно такое количество дронов, именно об этом сообщает российское Министерство обороны. Мол, они сбили 144 дрона. Сколько российское министерство обороны не сбило украинских дронов — оно об этом не сообщает, — объяснил эксперт. Поделиться

По мнению Владислава Селезнева, "как всегда, дьявол кроется в деталях", и этот вопрос следует исследовать.

Он обратил внимание на то, что сообщалось о прилетах в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский".

Что важно понимать, это аэродром двойного использования: его использует как бизнес-авиация, бизнес-джеты, так и российские военные.

То есть туда и направлялась львиная часть украинских БПЛА, — отметил эксперт. Поделиться

Более того, как известно, в сети распространялась информация о взрывах на территории аэропорта "Шайковка" в Калужской области, откуда обычно взлетают в небо самолеты Ту-22М3.

Также "бавовна" мощно гремела в районе "Халино" — аэродрома в Курской области. Оттуда обычно в нашу сторону летят российские дроны — "Шахед-131" и "Шахед-136".

Чего смогла добиться Украина этой атакой

Как отметил Владислав Селезнев, главное — это то, что самая массовая атака украинских дронов привела к конкретным результатам.

Хотя бы потому, что нам удалось отчасти разрушить объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на территории Курской области. То, что львиная часть украинских дронов была ликвидирована российской системой противовоздушной обороны — это также нужно признавать. Не стоит очаровываться, чтобы в перспективе не разочаровываться, — предупредил эксперт. Поделиться

Однако это не означает, что следующая подобная атака Украины не может быть еще более результативной, ведь наши специалисты активно исследуют и изучают российскую систему ПВО.