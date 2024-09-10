Украина побила новый абсолютный рекорд во время последней атаки на РФ

Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев, во время новой атаки на страну-агрессорку Россию Силы обороны Украины использовали рекордное количество дронов - 144.
Главные тезисы
- Украина постоянно бьет новые рекорды на фоне войны против России.
- Недавняя атака привела к частичному разрушению объектов топливно-энергетического комплекса РФ.
- У России - мощная и разветвленная система ПВО, однако это не спасет ее от всех ударов Украины.
Украина наращивает свои возможности для разгрома РФ
По мнению Владислава Селезнева, "как всегда, дьявол кроется в деталях", и этот вопрос следует исследовать.
Он обратил внимание на то, что сообщалось о прилетах в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский".
Что важно понимать, это аэродром двойного использования: его использует как бизнес-авиация, бизнес-джеты, так и российские военные.
Более того, как известно, в сети распространялась информация о взрывах на территории аэропорта "Шайковка" в Калужской области, откуда обычно взлетают в небо самолеты Ту-22М3.
Также "бавовна" мощно гремела в районе "Халино" — аэродрома в Курской области. Оттуда обычно в нашу сторону летят российские дроны — "Шахед-131" и "Шахед-136".
Чего смогла добиться Украина этой атакой
Как отметил Владислав Селезнев, главное — это то, что самая массовая атака украинских дронов привела к конкретным результатам.
Однако это не означает, что следующая подобная атака Украины не может быть еще более результативной, ведь наши специалисты активно исследуют и изучают российскую систему ПВО.
Ни для кого не секрет, что она на территории Москвы и Подмосковья является "наиболее мощной и разветвленной".
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