Україна побила новий абсолютний рекорд під час останньої атаки на РФ

Як заявив військовий експерт Владислав Селезньов, під час нової атаки на країну-агресорку Росію Сили оборони України використали рекордну кількість дронів — 144.

Україна нарощує свої можливості для розгрому РФ

По-перше, 144 — це новий абсолютний рекорд. Одномоментно українська армія задіяла саме таку кількість дронів, саме про це повідомляє російське Міністерство оборони. Мовляв, вони збили 144 дрони. Скільки російське міністерство оборони не збило українських дронів — воно про це не повідомляє, — пояснив експерт. Поширити

На переконання Владислава Селезньова, "як завжди, диявол криється в деталях", і це питання варто досліджувати.

Він звернув увагу на те, що повідомлялося про прильоти були в районі злітно-посадкової смуги аеродрому "Жуковський".

Що важливо розуміти, це аеродром подвійного використання: його використовують як бізнес-авіація, бізнес-джети, так і російські вояки.

Тобто туди й спрямовувалася левова частина українських БПЛА, — зауважив експерт. Поширити

Ба більше, як відомо, в мережі ширилися інформація про вибухи на території летовища "Шайковка" у Калузькій області, звідки зазвичай злітають в небо літаки Ту-22М3.

Також “бавовна” потужно гриміла в районі "Халіно" — аеродрому в Курській області. Звідти, зазвичай, в наш бік рушають російські дрони — "Шахед-131" та "Шахед-136".

Чого змогла добитися Україна цією атакою

Як зазначив Владислав Селезньов, головне — це те, що наймасовіша атака українських дронів призвела до конкретних результатів.

Хоча б тому, що нам вдалося частково зруйнувати об'єкти паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації на території Курської області. Те, що левова частина українських дронів була ліквідована російською системою протиповітряної оборони, — це так само треба визнавати. Не варто очаровуватися, щоб в перспективі не розчаровуватись, — попередив експерт. Поширити

Однак це не означає, що наступна така атака України не може бути ще результативнішою, адже наші фахівці активно досліджують та вивчають російську систему ППО.