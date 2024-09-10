Україна побила новий абсолютний рекорд під час останньої атаки на РФ

Як заявив військовий експерт Владислав Селезньов, під час нової атаки на країну-агресорку Росію Сили оборони України використали рекордну кількість дронів — 144.
Головні тези:
- Україна постійно б'є нові рекорди на тлі війни проти Росії.
- Нещодавня атака призвела до часткового зруйнування об'єктів паливно-енергетичного комплексу РФ.
- РФ має потужну та розгалужену систему ППО, однак це не врятує її від усіх ударів України.
Україна нарощує свої можливості для розгрому РФ
На переконання Владислава Селезньова, "як завжди, диявол криється в деталях", і це питання варто досліджувати.
Він звернув увагу на те, що повідомлялося про прильоти були в районі злітно-посадкової смуги аеродрому "Жуковський".
Що важливо розуміти, це аеродром подвійного використання: його використовують як бізнес-авіація, бізнес-джети, так і російські вояки.
Ба більше, як відомо, в мережі ширилися інформація про вибухи на території летовища "Шайковка" у Калузькій області, звідки зазвичай злітають в небо літаки Ту-22М3.
Також “бавовна” потужно гриміла в районі "Халіно" — аеродрому в Курській області. Звідти, зазвичай, в наш бік рушають російські дрони — "Шахед-131" та "Шахед-136".
Чого змогла добитися Україна цією атакою
Як зазначив Владислав Селезньов, головне — це те, що наймасовіша атака українських дронів призвела до конкретних результатів.
Однак це не означає, що наступна така атака України не може бути ще результативнішою, адже наші фахівці активно досліджують та вивчають російську систему ППО.
Ні для кого не секрет, що вона на території Москви та Підмосков'я є "найбільш поширеною, потужною та розгалуженою".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-