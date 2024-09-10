Глава Минобороны Британии дал Украине совет для ослабления Путина

Глава Минобороны Великобритании Джон Гили посоветовал Силам обороны Украины как можно дольше удерживать позиции в Курской области, ведь это приведет к ослаблению российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Гили назвал одно из главных преимуществ Курской операции.
- Усиление линии фронта на востоке поможет украинской армии защищать свою территорию более эффективно.
- Министр обороны Эстонии считает, что успешное контрнаступление в Курской области открывает Украине лучшие позиции для предстоящих переговоров с Россией.
Курская операция является серьезным ударом для Кремля
С таким заявлением глава оборонного британского ведомства выступил перед Палатой общин.
Джон Гили также добавил, что украинским защитникам следует усиливать свою линию фронта на востоке, даже несмотря на то, что они взяли под контроль значительную часть Курской области РФ.
Министр также в очередной раз напомнил представителям британских властей, что защита их страны берет начало в Украине.
Гили обратил внимание на то, что зачастую крупные страны меняют международные границы силой, а это всегда подрывает суверенитет и безопасность всех государств.
Для чего Украине Курская операция
Своим мнением на этот счет также поделился Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По его словам, благодаря своему успешному контрнаступлению в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с РФ.
Он также добавил, что именно благодаря этой операции появилось множество новых возможностей для украинской армии и правительства.
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