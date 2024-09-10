Глава Минобороны Британии дал Украине совет для ослабления Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Глава Минобороны Британии дал Украине совет для ослабления Путина

Правительство Великобритании
Гили
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Глава Минобороны Великобритании Джон Гили посоветовал Силам обороны Украины как можно дольше удерживать позиции в Курской области, ведь это приведет к ослаблению российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Гили назвал одно из главных преимуществ Курской операции.
  • Усиление линии фронта на востоке поможет украинской армии защищать свою территорию более эффективно.
  • Министр обороны Эстонии считает, что успешное контрнаступление в Курской области открывает Украине лучшие позиции для предстоящих переговоров с Россией.

Курская операция является серьезным ударом для Кремля

С таким заявлением глава оборонного британского ведомства выступил перед Палатой общин.

Джон Гили также добавил, что украинским защитникам следует усиливать свою линию фронта на востоке, даже несмотря на то, что они взяли под контроль значительную часть Курской области РФ.

Украинцам нужно усилить свою линию фронта на востоке, и они стремятся удержать территорию под Курском. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они удержат Курск, тем лучше будет защищена Украина.

Джон Гили

Джон Гили

Глава Минобороны Британии

Министр также в очередной раз напомнил представителям британских властей, что защита их страны берет начало в Украине.

Гили обратил внимание на то, что зачастую крупные страны меняют международные границы силой, а это всегда подрывает суверенитет и безопасность всех государств.

Для чего Украине Курская операция

Своим мнением на этот счет также поделился Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, благодаря своему успешному контрнаступлению в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с РФ.

Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что у вас есть живая сила и техника для того, чтобы при возможности вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что Россия совсем не так могущественна, как многие считают, — подчеркнул Ханно Певкур.

Он также добавил, что именно благодаря этой операции появилось множество новых возможностей для украинской армии и правительства.

Во время переговоров нужно иметь хорошие карты на руках. А чтобы иметь такие козыри, их нужно добыть в борьбе. И это именно то, что делает Украина на Курщине, — добавил министр.

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