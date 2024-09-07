Курская операция Сил обороны Украины заставила беспокоиться российские элиты

Западные разведки узнали, что начало Курской операции Сил обороны Украины заставило российские элиты беспокоиться и тревожиться из-за хода и последствий войны. Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и глава Ричард Мур.

Российские элиты беспокоятся из-за Курской операции

Директор Центрального разведывательного управления США назвал наступательные действия на территории Курской области "важным тактическим достижением".

Операция Сил обороны обнажила слабые места РФ. В то же время она способствовала повышению морального духа украинцев.

Прорыв границы и начало боевых действий на территории Курской области заставило российские элиты беспокоиться. Они больше не чувствуют себя уверенными.

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Это вызвало вопрос… у всей российской элиты о том, к чему все это приведет, — сказал Бернс. Поделиться

Мур поддержал позицию директора ЦРУ. По его словам, начало Курской операции было очень смелым и даже дерзким шагом со стороны Украины.

Курская операция Сил обороны Украины

Контрнаступательные действия разрабатывались в условиях особой секретности. Россия не была готова к такому развитию сценария.

Когда 6 августа Силы обороны вошли в Курскую область, пропагандисты соврали о реальной ситуации. Они говорили, что всех украинских военных ликвидировали и не допустили прорыва границы.

За месяц операции Силы обороны взяли под свой контроль более 100 населенных пунктов. Это примерно 1300 км.

Зеленский отметил, что украинские военные в Курской области пополняют обменный фонд и успешно выполняют все поставленные перед ними задачи.

Западные партнеры заявили, что операция Сил обороны на территории России законна.