Западные разведки узнали, что начало Курской операции Сил обороны Украины заставило российские элиты беспокоиться и тревожиться из-за хода и последствий войны. Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и глава Ричард Мур.
Главные тезисы
- Начало Курской операции Сил обороны Украины заставило беспокоиться представителей российских элит.
- Операция обнажила слабые места РФ и повысила моральный дух украинцев.
- Западные партнеры признали легитимность операции на территории России.
Российские элиты беспокоятся из-за Курской операции
Директор Центрального разведывательного управления США назвал наступательные действия на территории Курской области "важным тактическим достижением".
Операция Сил обороны обнажила слабые места РФ. В то же время она способствовала повышению морального духа украинцев.
Прорыв границы и начало боевых действий на территории Курской области заставило российские элиты беспокоиться. Они больше не чувствуют себя уверенными.
Мур поддержал позицию директора ЦРУ. По его словам, начало Курской операции было очень смелым и даже дерзким шагом со стороны Украины.
Курская операция Сил обороны Украины
Контрнаступательные действия разрабатывались в условиях особой секретности. Россия не была готова к такому развитию сценария.
Когда 6 августа Силы обороны вошли в Курскую область, пропагандисты соврали о реальной ситуации. Они говорили, что всех украинских военных ликвидировали и не допустили прорыва границы.
За месяц операции Силы обороны взяли под свой контроль более 100 населенных пунктов. Это примерно 1300 км.
Зеленский отметил, что украинские военные в Курской области пополняют обменный фонд и успешно выполняют все поставленные перед ними задачи.
Западные партнеры заявили, что операция Сил обороны на территории России законна.
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