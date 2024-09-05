Столтенберг похвалил Силы обороны Украины за достижения в Курской операции
Категория
Политика
Дата публикации

Столтенберг похвалил Силы обороны Украины за достижения в Курской операции

Столтенберг
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Источник:  Reuters

Украина смогла добиться многих результатов посредством своей операции в Курской области. Но дальнейшее течение событий спрогнозировать сложно.

Главные тезисы

  • Украина успешно привлекла международное внимание к своей операции в Курской области и добилась значительного прогресса в борьбе с российскими войсками.
  • Столтенберг и Зеленский отметили способность Украины контролировать российскую территорию и эффективно применять вооруженные силы.
  • Целями операции в Курской области было оттягивание российских сил на их территорию и повышение соотношения вооружения в ключевых направлениях.

Столтенберг дал высокую оценку действиям ВСУ на Курщине

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам 5 сентября в Осло.

Украина добилась многих результатов в своем наступлении на Курскую область РФ, но трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Они (Силы обороны Украины — ред.) достигли многого. Им удалось взять под контроль российскую территорию, нанести урон российским войскам и продемонстрировать свою способность действовать.

В то же время он добавил, что война непредсказуема, поэтому трудно сказать, что будет происходить дальше.

Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходимо сделать, например, где разместить войска и какой вид военных действий уместен в этой ситуации.

Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону, в частности, на поражение военных целей на территории РФ.

Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч своих военных

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, идея операции в Курщине заключалась в том, чтобы оттянуть российские силы на их же территорию.

Одна из целей Курской операции — это взимание их войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуникировать — они стянули туда на сегодняшний день около 60 тысяч войск. Они оттащили от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия.

Владимир Зеленский также рассказал, что раньше Украина могла ответить только 1 снарядом на 12 российских снарядов.

По словам президента, после отвлечения части российских войск из Запорожской и Херсонской области, на некоторых направлениях соотношение снарядов стало не 1 к 12, а 1 к 3.

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