Столтенберг похвалив Сили оборони України за досягнення у Курській операції
Категорія
Політика
Дата публікації

Столтенберг похвалив Сили оборони України за досягнення у Курській операції

Столтенберг
Джерело:  Reuters

Україна змогла досягти багатьох результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно. 

Головні тези:

  • Єнс Столтенберг високо оцінив дії ЗСУ у Курській операції, визнавши їхню успішність та здатність взяти під контроль російську територію.
  • Україна досягла значних результатів у боротьбі з російськими військами, але подальший розвиток ситуації є непередбачуваним.
  • Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових, і Україна змушена знаходити стратегічні відповіді на нові виклики.

Столтенберг дав високу оцінку діям ЗСУ на Курщині

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам 5 вересня в Осло.

Україна досягла багатьох результатів у своєму наступі на Курську область РФ, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Вони (Сили оборони України — ред.) досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам та продемонструвати свою здатність діяти.

Водночас він додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.

Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська та який вид військових дій доречний у цій ситуації.

Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, зокрема на ураження військових цілей на території РФ.

Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ідея операції на Курщині полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.

Одна з цілей Курської операції — це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати — вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї.

Володимир Зеленський також розповів, що раніше Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.

Наразі за словами президента, після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.  

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