Столтенберг похвалив Сили оборони України за досягнення у Курській операції

Україна змогла досягти багатьох результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.

Столтенберг дав високу оцінку діям ЗСУ на Курщині

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам 5 вересня в Осло.

Україна досягла багатьох результатів у своєму наступі на Курську область РФ, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Вони (Сили оборони України — ред.) досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам та продемонструвати свою здатність діяти. Поширити

Водночас він додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.

Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська та який вид військових дій доречний у цій ситуації.

Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, зокрема на ураження військових цілей на території РФ.

Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ідея операції на Курщині полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.

Одна з цілей Курської операції — це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати — вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї.

Володимир Зеленський також розповів, що раніше Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.