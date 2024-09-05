Столтенберг похвалив Сили оборони України за досягнення у Курській операції

Україна змогла досягти багатьох результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.
Головні тези:
- Єнс Столтенберг високо оцінив дії ЗСУ у Курській операції, визнавши їхню успішність та здатність взяти під контроль російську територію.
- Україна досягла значних результатів у боротьбі з російськими військами, але подальший розвиток ситуації є непередбачуваним.
- Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових, і Україна змушена знаходити стратегічні відповіді на нові виклики.
Столтенберг дав високу оцінку діям ЗСУ на Курщині
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам 5 вересня в Осло.
Водночас він додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.
Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська та який вид військових дій доречний у цій ситуації.
Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, зокрема на ураження військових цілей на території РФ.
Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових
Як розповів президент України Володимир Зеленський, ідея операції на Курщині полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.
Одна з цілей Курської операції — це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати — вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї.
Володимир Зеленський також розповів, що раніше Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.
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