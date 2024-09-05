Курская операция Сил обороны Украины. Военные показали боевую работу огнеметов «Сівалка» — видео

Украинские военные продолжают операцию в Курской области и уничтожают врага, в том числе с помощью огнеметных систем «Севалка-ВМ8». Командование Сил поддержки опубликовало эффектное видео.
Главные тезисы
- Украинские войска используют огнеметные системы “Севалка-ВМ8” для уничтожения врага в Курской операции.
- Эти огнеметы стреляют неуправляемыми авиаракетами.
- «Севалка-ВМ8» — украинская разработка. Огнеметы используют специальные подразделения в составе РХБ Сил поддержки ВСУ.
ВСУ показали работу огнеметов "Севалка-ВМ8"
Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Сил поддержки принимают участие в Курской операции. В частности, они используют огнеметные системы «Севалка-ВМ8».
Вооружение имеет 12 или 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Его используют для поражения техники и личного состава противника.
Командование Сил поддержки ВСУ напомнило, что в состав РХБ входят огнеметные подразделения. Они атакуют врага, нанося удары по укрытиям и скоплению техники, личного состава.
«Севалка» является украинской разработкой. Система отличается точностью, мобильностью, а максимальная дальность стрельбы составляет 5 км.
Курская операция Сил обороны
ВСУ прорвали границу в Курской области 6 августа. Контрнаступательные действия успешно продолжаются уже месяц.
Украинские военные контролируют более 1200 км росийсской территории и активно пополняют обменный фонд.
Эксперты говорят, что у Украины есть несколько целей Курской операции. Среди них создание буферной зоны, усиление переговорных позиций, демонстрация слабости российской власти и силовой системы, неспособность местных властей защитить население, а также попытка растянуть фронт, чтобы россияне опрокидывали силы из Донбасса.
Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти не смогли организовать эвакуацию населения и помочь своим гражданам.
Украина создала свою военную администрацию на территории Курской области. Под контролем ВСУ находятся более сотни населенных пунктов.
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