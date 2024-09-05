Курская операция Сил обороны Украины. Военные показали боевую работу огнеметов «Сівалка» — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция Сил обороны Украины. Военные показали боевую работу огнеметов «Сівалка» — видео

Севалка
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Источник:  Командование Сил поддержки ВСУ

Украинские военные продолжают операцию в Курской области и уничтожают врага, в том числе с помощью огнеметных систем «Севалка-ВМ8». Командование Сил поддержки опубликовало эффектное видео.

Главные тезисы

  • Украинские войска используют огнеметные системы “Севалка-ВМ8” для уничтожения врага в Курской операции.
  • Эти огнеметы стреляют неуправляемыми авиаракетами.
  • «Севалка-ВМ8» — украинская разработка. Огнеметы используют специальные подразделения в составе РХБ Сил поддержки ВСУ.

ВСУ показали работу огнеметов "Севалка-ВМ8"

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Сил поддержки принимают участие в Курской операции. В частности, они используют огнеметные системы «Севалка-ВМ8».

Вооружение имеет 12 или 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Его используют для поражения техники и личного состава противника.

Командование Сил поддержки ВСУ напомнило, что в состав РХБ входят огнеметные подразделения. Они атакуют врага, нанося удары по укрытиям и скоплению техники, личного состава.

Огнеметные системы «Севалка-ВМ8» подразделений РХБ защиты Сил поддержки совершают огневое поражение на Курщине живой силы противника специальными термобарическими снарядами.

«Севалка» является украинской разработкой. Система отличается точностью, мобильностью, а максимальная дальность стрельбы составляет 5 км.

Курская операция Сил обороны

ВСУ прорвали границу в Курской области 6 августа. Контрнаступательные действия успешно продолжаются уже месяц.

Украинские военные контролируют более 1200 км росийсской территории и активно пополняют обменный фонд.

Эксперты говорят, что у Украины есть несколько целей Курской операции. Среди них создание буферной зоны, усиление переговорных позиций, демонстрация слабости российской власти и силовой системы, неспособность местных властей защитить население, а также попытка растянуть фронт, чтобы россияне опрокидывали силы из Донбасса.

Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти не смогли организовать эвакуацию населения и помочь своим гражданам.

Украина создала свою военную администрацию на территории Курской области. Под контролем ВСУ находятся более сотни населенных пунктов.

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