Курська операція Сил оборони України. Військові показали бойову роботу вогнеметів «Сівалка» — відео

Українські військові продовжують операцію у Курській області та знищують ворога, зокрема за допомогою вогнеметних систем «Сівалка-ВМ8». Командування Сил підтримки опублікувало ефектне відео.

ЗСУ показали роботу вогнеметів "Сівалка-ВМ8"

Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту Сил підтримки беруть участь у Курській операції. Зокрема вони використовують вогнеметні системи «Сівалка-ВМ8».

Озброєння має 12 чи 16 некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8. Його використовують для ураження техніки та особового складу противника.

Командування Сил підтримки ЗСУ нагадало, що до складу РХБ входять вогнеметні підрозділи. Вони атакують ворога, завдаючи ударів по укриттях та скупченню техніки, особового складу.

Вогнеметні системи «Сівалка-ВМ8» підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогневе ураження на Курщині живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами. Поширити

«Сівалка» є українською розробкою. Система відрізняється точністю, мобільністю, а максимальна дальність стрільби складає 5 км.

Курська операція Сил оборони

ЗСУ прорвали кордон у Курській області 6 серпня. Контрнаступальні дії успішно тривають вже місяць.

Українські військові контролюють понад 1200 км російської території та активно поповнюють обмінний фонд.

Експерти говорять, що Україна має декілька цілей Курської операції. Серед них створення буферної зони, посилення переговорних позицій, демонстрація слабкості російської влади та силової системи, нездатність місцевої влади захистити населення, а також це спроба розтягнути фронт, щоб росіяни перекидали сили з Донеччини.

Росія не була готова до прориву кордону. Місцева влада не змогла організувати евакуацію населення та допомогти своїм громадянам.

Україна створила власну військову адміністрацію на території Курської області. Під контролем ЗСУ перебуває понад сотня населених пунктів.