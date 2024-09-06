Месяц Курской операции. Зеленский назвал главные успехи Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Месяц Курской операции. Зеленский назвал главные успехи Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский подвел итоги первого месяца операции Сил обороны Украины на Курщине РФ, которая стартовала 6 августа и продолжается по сей день.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины контролируют 1300 квадратных км в Курской области.
  • В течение первого месяца контрнаступления внаКурщине армия РФ потеряла около 6 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.
  • Украинские силы создали буферную зону на территории врага.

Курская операция набирает обороты

Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин готовился распространить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новое наступление против города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где находятся более 100 населенных пунктов.

По словам Владимира Зеленского, значительная часть этой территории была просто покинута российскими войсками. Они просто начали бежать, когда увидели приближение наших войск.

Что также важно понимать, в течение первого месяца контрнаступления в Курщине армия РФ потеряла примерно 6 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Что важно знать о Курской операции

Силы обороны Украины начали мощное контрнаступление на территорию РФ 6 августа 2024 года.

10 августа украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что войну наконец-то вытеснили на территорию страны-агрессорки.

За считанные недели в плен украинским силами сдались сотни российских захватчиков.

Как объяснил недавно Владимир Зеленский, он и его команда намеревались создать буферную зону, чтобы воспрепятствовать российским военным операциям против Украины.

5 августа официально стало известно, что на фоне успеха Курской операции Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.

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