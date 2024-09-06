Месяц Курской операции. Зеленский назвал главные успехи Украины

Глава государства Владимир Зеленский подвел итоги первого месяца операции Сил обороны Украины на Курщине РФ, которая стартовала 6 августа и продолжается по сей день.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины контролируют 1300 квадратных км в Курской области.
- В течение первого месяца контрнаступления внаКурщине армия РФ потеряла около 6 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.
- Украинские силы создали буферную зону на территории врага.
Курская операция набирает обороты
Глава государства также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где находятся более 100 населенных пунктов.
По словам Владимира Зеленского, значительная часть этой территории была просто покинута российскими войсками. Они просто начали бежать, когда увидели приближение наших войск.
Что также важно понимать, в течение первого месяца контрнаступления в Курщине армия РФ потеряла примерно 6 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.
Что важно знать о Курской операции
Силы обороны Украины начали мощное контрнаступление на территорию РФ 6 августа 2024 года.
10 августа украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что войну наконец-то вытеснили на территорию страны-агрессорки.
За считанные недели в плен украинским силами сдались сотни российских захватчиков.
Как объяснил недавно Владимир Зеленский, он и его команда намеревались создать буферную зону, чтобы воспрепятствовать российским военным операциям против Украины.
5 августа официально стало известно, что на фоне успеха Курской операции Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-