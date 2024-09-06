"Азов" освободил часть Нью-Йорка и спас из окружения украинских воинов — видео

12-я бригада специального назначения "Азов" сообщает о новых успехах во время обороны и освобождения Донецкой области. Сейчас защитники совместно со смежными подразделениями ведут сражения с российскими захватчиками в поселке Нью-Йорк.

Азовцы смогли частично деоккупировать поселок Нью-Йорк

Поскольку на Торецком направлении ситуация остается очень сложной на напряженной, Азовцы присоединились к оборонительным и наступательным действиям непосредственно в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.

На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого столкновения была катастрофичной. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, “Азову” удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны, — сказано в официальном заявлении бригады. Поделиться

В "Азове" обращают внимание на то, что ситуация до сих пор остается напряженной.

Так, за прошедшие сутки российские захватчики провели 15 штурмов в зоне ответственности бригады, однако воины смогли отразить все атаки врага.

Как отмечают Азовцы, в армии РФ многократно заявляли, что полностью захватили Нью-Йорк, однако это лишь очередная информационная манипуляция врага.

Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий. Просим СМИ и общество не доверять вражеской пропаганде по поводу действий Сил обороны. Верьте в "Азов" и помогайте войску всеми силами, — призывали в бригаде. Поделиться

Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"

В интервью Online.UA старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" рассказал, какого правила придерживаются абсолютно все воины этой бригады.

Воин откровенно признается, что каждого Азовца он считает своим побратимом, ведь бригада стала для всех семьей.

Кроме того, в ней функционирует четкое правило: все заслуги “Азова” — это твои заслуги, все ошибки “Азова” — это твои ошибки.