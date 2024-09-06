"Азов" освободил часть Нью-Йорка и спас из окружения украинских воинов — видео

12-я бригада специального назначения "Азов" сообщает о новых успехах во время обороны и освобождения Донецкой области. Сейчас защитники совместно со смежными подразделениями ведут сражения с российскими захватчиками в поселке Нью-Йорк.
Главные тезисы
- Бригада "Азов" спасла украинских воинов из окружения и освободила часть Нью-Йорка от российских захватчиков.
- Российские захватчики провели 15 штурмов на этом участке фронта, однако Азовцы остановили врага.
- Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов".
Азовцы смогли частично деоккупировать поселок Нью-Йорк
Поскольку на Торецком направлении ситуация остается очень сложной на напряженной, Азовцы присоединились к оборонительным и наступательным действиям непосредственно в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.
В "Азове" обращают внимание на то, что ситуация до сих пор остается напряженной.
Так, за прошедшие сутки российские захватчики провели 15 штурмов в зоне ответственности бригады, однако воины смогли отразить все атаки врага.
Как отмечают Азовцы, в армии РФ многократно заявляли, что полностью захватили Нью-Йорк, однако это лишь очередная информационная манипуляция врага.
Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"
В интервью Online.UA старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" рассказал, какого правила придерживаются абсолютно все воины этой бригады.
Воин откровенно признается, что каждого Азовца он считает своим побратимом, ведь бригада стала для всех семьей.
Кроме того, в ней функционирует четкое правило: все заслуги “Азова” — это твои заслуги, все ошибки “Азова” — это твои ошибки.
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