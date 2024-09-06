"Азов" освободил часть Нью-Йорка и спас из окружения украинских воинов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Азов" освободил часть Нью-Йорка и спас из окружения украинских воинов — видео

Азов
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Источник:  АЗОВ

12-я бригада специального назначения "Азов" сообщает о новых успехах во время обороны и освобождения Донецкой области. Сейчас защитники совместно со смежными подразделениями ведут сражения с российскими захватчиками в поселке Нью-Йорк.

Главные тезисы

  • Бригада "Азов" спасла украинских воинов из окружения и освободила часть Нью-Йорка от российских захватчиков.
  • Российские захватчики провели 15 штурмов на этом участке фронта, однако Азовцы остановили врага.
  • Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов".

Азовцы смогли частично деоккупировать поселок Нью-Йорк

Поскольку на Торецком направлении ситуация остается очень сложной на напряженной, Азовцы присоединились к оборонительным и наступательным действиям непосредственно в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.

На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого столкновения была катастрофичной. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, “Азову” удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны, — сказано в официальном заявлении бригады.

В "Азове" обращают внимание на то, что ситуация до сих пор остается напряженной.

Так, за прошедшие сутки российские захватчики провели 15 штурмов в зоне ответственности бригады, однако воины смогли отразить все атаки врага.

Как отмечают Азовцы, в армии РФ многократно заявляли, что полностью захватили Нью-Йорк, однако это лишь очередная информационная манипуляция врага.

Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий. Просим СМИ и общество не доверять вражеской пропаганде по поводу действий Сил обороны. Верьте в "Азов" и помогайте войску всеми силами, — призывали в бригаде.

Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"

В интервью Online.UA старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" рассказал, какого правила придерживаются абсолютно все воины этой бригады.

Воин откровенно признается, что каждого Азовца он считает своим побратимом, ведь бригада стала для всех семьей.

Кроме того, в ней функционирует четкое правило: все заслуги “Азова” — это твои заслуги, все ошибки “Азова” — это твои ошибки.

Как это трактовать? Это будет сейчас там парень какой-то, новобранец, допустим, идти в военной форме, красивой, в азовской. У него будет сзади написано “Азов — загін спеціального призначення”. Он будет идти так вот по улице, и люди будут идти на него смотреть, и они не будут знать про его боевой опыт. Они будут идти и говорить “О, азовец. Наверное, в Мариуполе воевал”. Они будут его тоже приравнивать к людям. Или там “О, азовец, он в Серебрянском лесу воюет. Жёстко!”.

"Буйвол"

"Буйвол"

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

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