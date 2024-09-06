"Азов" звільнив частину Нью-Йорку і врятував з оточення українських воїнів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азов" звільнив частину Нью-Йорку і врятував з оточення українських воїнів — відео

Азов
Джерело:  АЗОВ

12-та бригада спеціального призначення “Азов” повідомляє про нові успіхи під час оборони та звільнення Донецької області. Зараз захисники спільно з суміжними підрозділами ведуть бої з російськими загарбниками у селищі Нью-Йорк.

Головні тези:

  • Бригада “Азов” врятувала українських воїнів з оточення та звільнила частину Нью-Йорку від російських загарбників.
  • Російські загарбники провели 15 штурмів на цій ділянці фронті, однак Азовці зупинили ворога.
  • Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”.

Азовці змогли частково деокупувати селище Нью-Йорк

Оскільки на Торецькому напрямку ситуація залишається вкрай складною на напруженою, Азовці долучилися до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні, — йдеться в офіційній заяві бригади.

В “Азові” звертають увагу на те, що ситуація досі залишається напруженою.

Так, протягом минулої доби російські загарбники провели 15 штурмів у зоні відповідальності бригади, однак воїни змогли відбити всі атаки ворога.

Як зазначають Азовці, в армії РФ багато разів заявляли, що повністю захопили Нью-Йорк, однак це лише чергова інформаційна маніпуляція ворога.

Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій. Просимо ЗМІ та суспільство не довіряти ворожій пропаганді щодо дій Сил оборони. Вірте в “Азов” і допомагайте війську всіма силами, — закликали у бригаді.

Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”

В інтерв'ю Online.UA старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” розповів, якого правила дотримуються абсолютно всі воїни цієї бригади.

Воїн відверто зізнається, що кожного Азовця він вважає своїм побратимом, адже бригада стала для усіх сім’єю.

Окрім того, у ній функціонує чітке правило: всі заслуги “Азову” — це твої заслуги, всі помилки “Азову — це твої помилки.

Як це трактувати? Хлопець, новобранець, наприклад, йде в гарній військовій формі, в азовській. На спині у нього написано “Азов — загін спеціального призначення”. Він йде вулицею, люди дивляться на нього і не знають про його бойовий досвід. Вони думають: “О, Азовець! Напевно, воював у Маріуполі”. Або кажуть: “О, Азовець! Він напевно воював в Серебрянському лісі. Потужно!”.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

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