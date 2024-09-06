"Азов" звільнив частину Нью-Йорку і врятував з оточення українських воїнів — відео

12-та бригада спеціального призначення “Азов” повідомляє про нові успіхи під час оборони та звільнення Донецької області. Зараз захисники спільно з суміжними підрозділами ведуть бої з російськими загарбниками у селищі Нью-Йорк.

Азовці змогли частково деокупувати селище Нью-Йорк

Оскільки на Торецькому напрямку ситуація залишається вкрай складною на напруженою, Азовці долучилися до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні, — йдеться в офіційній заяві бригади. Поширити

В “Азові” звертають увагу на те, що ситуація досі залишається напруженою.

Так, протягом минулої доби російські загарбники провели 15 штурмів у зоні відповідальності бригади, однак воїни змогли відбити всі атаки ворога.

Як зазначають Азовці, в армії РФ багато разів заявляли, що повністю захопили Нью-Йорк, однак це лише чергова інформаційна маніпуляція ворога.

Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій. Просимо ЗМІ та суспільство не довіряти ворожій пропаганді щодо дій Сил оборони. Вірте в “Азов” і допомагайте війську всіма силами, — закликали у бригаді. Поширити

Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”

В інтерв'ю Online.UA старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” розповів, якого правила дотримуються абсолютно всі воїни цієї бригади.

Воїн відверто зізнається, що кожного Азовця він вважає своїм побратимом, адже бригада стала для усіх сім’єю.

Окрім того, у ній функціонує чітке правило: всі заслуги “Азову” — це твої заслуги, всі помилки “Азову — це твої помилки.