Украина уже загнала Путина в тупик — глава МО Британии

Как считает новоизбранный министр обороны Великобритании Джон Хили, Курская операция Сил обороны Украины загнала российского диктатора Владимира Путина в тупик, ведь он уже месяц не знает, что ему делать.
Главные тезисы
- Украина проводит очень успешную Курскую операцию.
- Путин оставил часть своей границы беззащитной, а теперь не знает, что делать с продвижением украинских воинов.
- Глава МО Великобритании называет поддержку Украины своим приоритетом.
Хили поражен новыми успехами украинских воинов
По словам главы британского оборонного ведомства, непоколебимая поддержка Украины является его "приоритетом номер один".
С таким заявлением он выступил на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где стал участником заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Министр также обратил внимание на то, что контрнаступление Сил обороны Украины в Курской области точно "загнало Путина в тупик".
Как отметил Хили, российский диктатор просто оставил часть своей границы беззащитной, а теперь не знает, что делать, когда украинские воины постепенно продвигаются в глубь территории врага.
По словам инсайдеров журналистов, амбиции Джона Хили заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства.
Что известно о новом заседании “Рамштайн”
24-е заседание Контактной группы по обороне Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.
Что важно понимать, это первая встреча в таком формате с 13 июня, в ходе которой обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский уже прибыл на заседание и объявил о планах посетить Италию.
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