Украина уже загнала Путина в тупик — глава МО Британии
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Политика
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Украина уже загнала Путина в тупик — глава МО Британии

ВСУ
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Источник:  Politico

Как считает новоизбранный министр обороны Великобритании Джон Хили, Курская операция Сил обороны Украины загнала российского диктатора Владимира Путина в тупик, ведь он уже месяц не знает, что ему делать.

Главные тезисы

  • Украина проводит очень успешную Курскую операцию.
  • Путин оставил часть своей границы беззащитной, а теперь не знает, что делать с продвижением украинских воинов.
  • Глава МО Великобритании называет поддержку Украины своим приоритетом.

Хили поражен новыми успехами украинских воинов

По словам главы британского оборонного ведомства, непоколебимая поддержка Украины является его "приоритетом номер один".

С таким заявлением он выступил на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где стал участником заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством.

Джон Хили

Джон Хили

Глава Минобороны Великобритании

Министр также обратил внимание на то, что контрнаступление Сил обороны Украины в Курской области точно "загнало Путина в тупик".

Как отметил Хили, российский диктатор просто оставил часть своей границы беззащитной, а теперь не знает, что делать, когда украинские воины постепенно продвигаются в глубь территории врага.

По словам инсайдеров журналистов, амбиции Джона Хили заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства.

Что известно о новом заседании “Рамштайн”

24-е заседание Контактной группы по обороне Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Что важно понимать, это первая встреча в таком формате с 13 июня, в ходе которой обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже прибыл на заседание и объявил о планах посетить Италию.

Дальнобойность. Я рад, что здесь, на “Рамштайне”, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. Хочу сказать это открыто, чтобы не было никаких спекуляций. Благодаря нашей общей отваге мы совершили очень важные операции, в частности, в Крыму. Эти операции позволили нам вернуть безопасность в Черное море и восстановить наш экспорт продовольствия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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