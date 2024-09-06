Оппозиция Германии заявила об "решающей фазе" войны РФ против Украины

По убеждению немецких оппозиционеров, сейчас продолжается "решающая фаза" войны РФ против Украины, именно поэтому они призывают международное сообщество немедленно усилить поддержку ВСУ.
Главные тезисы
- Оппозиция Германии призывает усилить поддержку Вооруженных сил Украины.
- Представители оппозиции выступают за немедленное поступление новой помощи от международных союзников для остановки российского вторжения.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с просьбой об усилении поддержки.
В Германии призывают не забывать о помощи Украине
С заявлением по этому поводу выступил представитель Христианско-демократического союза по обороне Иоганн Вадефул.
Он озвучил четкую позицию немецкой оппозиции накануне встречи контактной группы по Украине на базе ВВС США в Рамштайне.
Кроме того, Иоганн Вадефул начал публично требовать, чтобы федеральное правительство немедленно "собралось" и передало новую мощную помощь Киеву.
По мнению немецкого оппозиционера, "пока мы находимся в решающей фазе войны", поэтому Украина не может позволить себе "спад".
Политик также обратил внимание на то, что Белый дом пока не может брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании.
Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн"
Об этом президент Украины сообщил 6 сентября около 11:00. Там он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Следует отметить, что глава государства будет участвовать в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом.
Также он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.
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