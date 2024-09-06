Оппозиция Германии заявила об "решающей фазе" войны РФ против Украины

По убеждению немецких оппозиционеров, сейчас продолжается "решающая фаза" войны РФ против Украины, именно поэтому они призывают международное сообщество немедленно усилить поддержку ВСУ.

В Германии призывают не забывать о помощи Украине

С заявлением по этому поводу выступил представитель Христианско-демократического союза по обороне Иоганн Вадефул.

Он озвучил четкую позицию немецкой оппозиции накануне встречи контактной группы по Украине на базе ВВС США в Рамштайне.

Мы должны ехать в Рамштайн с обязательствами, а не с обещаниями надежды, — заявил политик. Поделиться

Кроме того, Иоганн Вадефул начал публично требовать, чтобы федеральное правительство немедленно "собралось" и передало новую мощную помощь Киеву.

По мнению немецкого оппозиционера, "пока мы находимся в решающей фазе войны", поэтому Украина не может позволить себе "спад".

Политик также обратил внимание на то, что Белый дом пока не может брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании.

Именно поэтому Европа, а значит, и Германия, еще более важна, — отметил Иоганн Вадефул. Поделиться

Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн"

Об этом президент Украины сообщил 6 сентября около 11:00. Там он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Нам нужна решимость партнеров и средств, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся. Владимир Зеленский Президент Украины

Следует отметить, что глава государства будет участвовать в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом.

Также он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.