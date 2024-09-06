Опозиція Німеччини заявила про "вирішальну фазу" війни РФ проти України

На переконання німецьких опозиціонерів, наразі триває "вирішальна фаза" війни РФ проти України, саме тому вони закликають міжнародну спільноту негайно посилити підтримку ЗСУ.
Головні тези:
- Опозиція Німеччини закликає посилити підтримку Збройних Сил України.
- Представники опозиції виступають за негайне надходження нової допомоги від міжнародних союзників для зупинки російського вторгнення.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів з проханням про посилення підтримки.
У Німеччині закликають не забувати про допомогу Україні
З заявою з цього приводу виступив представник Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул.
Він озвучив чітку позицію німецької опозиції напередодні зустрічі контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні.
Окрім того, Йоганн Вадефул почав публічно вимагати, щоб федеральний уряд негайно "зібрався" та передав нову потужні допомогу Києву.
На переконання німецького опозиціонера, "наразі ми знаходимося у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".
Політик також звернув увагу на те, що Білий дім поки не може брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.
Зеленський прибув на авіабазу “Рамштайн”
Про це президент України повідомив 6 вересня близько 11:00. Саме там він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Варто зазначити, що глава держави буде брати участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом.
Також він проведе перемовин з канцлером Олафом Шольцом.
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