Опозиція Німеччини заявила про "вирішальну фазу" війни РФ проти України

На переконання німецьких опозиціонерів, наразі триває "вирішальна фаза" війни РФ проти України, саме тому вони закликають міжнародну спільноту негайно посилити підтримку ЗСУ.

У Німеччині закликають не забувати про допомогу Україні

З заявою з цього приводу виступив представник Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул.

Він озвучив чітку позицію німецької опозиції напередодні зустрічі контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні.

Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії, — заявив політик. Поширити

Окрім того, Йоганн Вадефул почав публічно вимагати, щоб федеральний уряд негайно "зібрався" та передав нову потужні допомогу Києву.

На переконання німецького опозиціонера, "наразі ми знаходимося у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".

Політик також звернув увагу на те, що Білий дім поки не може брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.

Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою, — зазначив Йоганн Вадефул. Поширити

Зеленський прибув на авіабазу “Рамштайн”

Про це президент України повідомив 6 вересня близько 11:00. Саме там він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо. Володимир Зеленський Президент України

Варто зазначити, що глава держави буде брати участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом.

Також він проведе перемовин з канцлером Олафом Шольцом.