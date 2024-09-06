Опозиція Німеччини заявила про "вирішальну фазу" війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Опозиція Німеччини заявила про "вирішальну фазу" війни РФ проти України

ЗСУ
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Джерело:  NTV

На переконання німецьких опозиціонерів, наразі триває "вирішальна фаза" війни РФ проти України, саме тому вони закликають міжнародну спільноту негайно посилити підтримку ЗСУ.

Головні тези:

  • Опозиція Німеччини закликає посилити підтримку Збройних Сил України.
  • Представники опозиції виступають за негайне надходження нової допомоги від міжнародних союзників для зупинки російського вторгнення.
  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів з проханням про посилення підтримки.

У Німеччині закликають не забувати про допомогу Україні

З заявою з цього приводу виступив представник Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул.

Він озвучив чітку позицію німецької опозиції напередодні зустрічі контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні.

Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії, — заявив політик.

Окрім того, Йоганн Вадефул почав публічно вимагати, щоб федеральний уряд негайно "зібрався" та передав нову потужні допомогу Києву.

На переконання німецького опозиціонера, "наразі ми знаходимося у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".

Політик також звернув увагу на те, що Білий дім поки не може брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.

Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою, — зазначив Йоганн Вадефул.

Зеленський прибув на авіабазу “Рамштайн”

Про це президент України повідомив 6 вересня близько 11:00. Саме там він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Варто зазначити, що глава держави буде брати участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом.

Також він проведе перемовин з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього — Італія. Міжнародний економічний форум «Амброзетті», зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7, — додав Зеленський.

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