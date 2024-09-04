Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.
Головні тези:
- Зеленський пояснив, хто з союзників може врятувати Україну.
- За словами президента, ці країни надають або можуть надати далекобійну зброю, яка допоможе вигнати окупантів з українських земель.
- Старший сержант бригади НГУ “Азов” пояснив, яким буде фінал війни РФ проти України.
Зеленський закликав союзників ухвалити доленосні рішення
Глава держави звертає увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.
З такою заявою Володимир Зеленський виступив під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заяви для ЗМІ.
За його словами, мовиться про рішення чотирьох конкретних держав: США, Британії, Франції та Німеччини.
Український лідер наголосив, що саме вони надають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка дасть можливість виштовхнути російських загарбників за межі країни.
Яким буде фінал війни РФ проти України
Своїм прогнозом в інтерв'ю Online.UA поділився старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” — “Буйвол”.
Він переконаний у тому, що в країни-агресорки майже не залишилося шансів, щоб перемогти Україну на полі бою.
За словами “Буйвола”, йому наразі важко навіть уявити, що повинна зробити Росія, щоб завдати Україні поразки.
Єдиний варіант, який може кардинально змінити ситуацію й врятувати ворога від розгрому, — ядерна зброя.
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