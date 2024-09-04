Онук художниці Марії Примаченко розкрив її пророцтво щодо війни РФ проти України

Одна з найвідоміших українських художниць Марія Примаченко знала, що Росія розпочне війну проти України й попереджала про це свою рідню. Про це розповів її онук — Петро Примаченко — 58-річний художник, який став на захисти батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
Головні тези:
- Марія Примаченко передбачила війну РФ проти України та попередила свою сім'ю.
- Петро Примаченко, онук художниці, став захисником батьківщини та бере участь у війні проти РФ.
- Марію Примаченко вважали віщункою ще за життя, адже її пророцтва доволі часто здійснювалися.
Про що попереджала Марія Примаченко
За словами онука легендарної художниці, перед відходом в інші світи (а сталося це 18 серпня 1997 року) бабуся Марія зібрала всю сім’ю до себе на свято. Місцеві це називали “празником”.
Минуло багато років, Петро виріс й лише згодом зрозумів, що його бабуся тоді передбачала нинішню війну.
Що важливо розуміти, Марію Примаченко ще за життя вважали віщункою.
Зараз Петро Примаченко — старший стрілець мобільно-вогневої групи, працює по повітряних цілях, які летять на Київ та область.
Він пішов воювати з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну, захищав Київську область.
Що Петро Примаченко розповідає про свою роботу
За словами захисника, у більшості випадків у нього та його побратимів нічна робота, тому найкраще побажання: тихих ночей.
Оборонець також додав, що дуже сумує через нещодавню втрату найкращого друга та не полишає мрії разом з його синами після нашої Перемоги завершити облаштування великого парку “Птаха Марії Примаченко”.
Він також зазначає, що результативність їхньої команди залежить від того, що підрозділу неабияк пощастило з командирами.
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