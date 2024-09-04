Онук художниці Марії Примаченко розкрив її пророцтво щодо війни РФ проти України

Одна з найвідоміших українських художниць Марія Примаченко знала, що Росія розпочне війну проти України й попереджала про це свою рідню. Про це розповів її онук — Петро Примаченко — 58-річний художник, який став на захисти батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Про що попереджала Марія Примаченко

За словами онука легендарної художниці, перед відходом в інші світи (а сталося це 18 серпня 1997 року) бабуся Марія зібрала всю сім’ю до себе на свято. Місцеві це називали “празником”.

Потім покликала до себе Івана й мене та й каже: «Ой, хлопці, вам ще прийдеться таке пережить — таке пережить! Що ви навіть не уявляєте». А ми: що пережить? Та ну, все нормально. Вона каже: «От побачите: ще таке буде! — згадує Петро Примаченко. Поширити

Минуло багато років, Петро виріс й лише згодом зрозумів, що його бабуся тоді передбачала нинішню війну.

Що важливо розуміти, Марію Примаченко ще за життя вважали віщункою.

Марія Примаченко (Фото: Фонд родини Марії Примаченко)

Зараз Петро Примаченко — старший стрілець мобільно-вогневої групи, працює по повітряних цілях, які летять на Київ та область.

Він пішов воювати з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну, захищав Київську область.

Що Петро Примаченко розповідає про свою роботу

За словами захисника, у більшості випадків у нього та його побратимів нічна робота, тому найкраще побажання: тихих ночей.

Хоча й денних повітряних тривог лунає чимало, — зазначає Петро Примаченко. Поширити

Оборонець також додав, що дуже сумує через нещодавню втрату найкращого друга та не полишає мрії разом з його синами після нашої Перемоги завершити облаштування великого парку “Птаха Марії Примаченко”.

Петро “Марсель” Примаченко (Фото: особистий архів)

Ми прикриваємо Київ під час повітряних тривог… Загалом батальйон перекинули зараз на Донецький напрямок. Наша група залишається весь час поблизу Києва. Працюємо по повітряних цілях, — розповів Петро. Поширити

Він також зазначає, що результативність їхньої команди залежить від того, що підрозділу неабияк пощастило з командирами.