Внук художницы Марии Примаченко раскрыл ее пророчество относительно войны РФ против Украины
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Культура
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Внук художницы Марии Примаченко раскрыл ее пророчество относительно войны РФ против Украины

Мария Примаченко
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Источник:  Укринформ

Одна из известнейших украинских художниц Мария Примаченко знала, что Россия начнет войну против Украины и предупреждала об этом свою семью. Об этом рассказал ее внук — Петр Примаченко — 58-летний художник, который пошел защищать родину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Главные тезисы

  • Мария Примаченко спрогнозировала войну РФ против Украины и предупредила свою семью.
  • Петр Примаченко, внук художницы, стал защитником родины и участвует в войне против РФ.
  • Марию Примаченко считали прорицательницей еще при жизни, ведь ее пророчества довольно часто сбывались.

О чем предупреждала Мария Примаченко

По словам внука легендарной художницы, перед уходом в другие миры (а произошло это 18 августа 1997 года) бабушка Мария собрала всю семью к себе на “праздник” - так это называли местные.

Потом позвала к себе Ивана и меня и говорит: «Ой, ребята, вам еще придется такое пережить – такое пережить! Что вы даже не представляете». А мы: что пережить? Да ну все нормально. Она говорит: Вот увидите: еще такое будет! – вспоминает Петр Примаченко.

Прошло много лет, Петр вырос и только потом понял, что его бабушка тогда говорила о вторжении РФ.

Что важно понимать, Марию Примаченко еще при жизни считали прорицательницей.

Мария Примаченко (Фото: Фонд семьи Марии Примаченко)

Сейчас Петр Примаченко – старший стрелок мобильно-огневой группы, работает по воздушным целям, летящим на Киев и область.

Он пошел воевать с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину, защищал Киевскую область.

Что Петр Примаченко рассказывает о своей работе

По словам защитника, в большинстве случаев у него и его побратимов ночная работа, поэтому лучшее пожелание: тихой ночи.

Хотя и дневных воздушных тревог раздается немало, – отмечает Петр Примаченко.

Защитник также добавил, что ему очень больно из-за недавней потери лучшего друга. Также он мечтает, что вместе с сыновьями после Победы завершит обустройство большого парка "Птицы Марии Примаченко".

Петр "Марсель" Примаченко (Фото: личный архив)

Мы прикрываем Киев во время воздушных тревог… В общем, батальон перебросили сейчас на Донецкое направление. Наша группа остается все время вблизи Киева. Работаем по воздушным целям, – рассказал Петр.

Он также отмечает, что результативность их команды зависит от того, что подразделению повезло с командирами.

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