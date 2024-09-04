Внук художницы Марии Примаченко раскрыл ее пророчество относительно войны РФ против Украины

Одна из известнейших украинских художниц Мария Примаченко знала, что Россия начнет войну против Украины и предупреждала об этом свою семью. Об этом рассказал ее внук — Петр Примаченко — 58-летний художник, который пошел защищать родину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.
Главные тезисы
- Мария Примаченко спрогнозировала войну РФ против Украины и предупредила свою семью.
- Петр Примаченко, внук художницы, стал защитником родины и участвует в войне против РФ.
- Марию Примаченко считали прорицательницей еще при жизни, ведь ее пророчества довольно часто сбывались.
О чем предупреждала Мария Примаченко
По словам внука легендарной художницы, перед уходом в другие миры (а произошло это 18 августа 1997 года) бабушка Мария собрала всю семью к себе на “праздник” - так это называли местные.
Прошло много лет, Петр вырос и только потом понял, что его бабушка тогда говорила о вторжении РФ.
Что важно понимать, Марию Примаченко еще при жизни считали прорицательницей.
Сейчас Петр Примаченко – старший стрелок мобильно-огневой группы, работает по воздушным целям, летящим на Киев и область.
Он пошел воевать с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину, защищал Киевскую область.
Что Петр Примаченко рассказывает о своей работе
По словам защитника, в большинстве случаев у него и его побратимов ночная работа, поэтому лучшее пожелание: тихой ночи.
Защитник также добавил, что ему очень больно из-за недавней потери лучшего друга. Также он мечтает, что вместе с сыновьями после Победы завершит обустройство большого парка "Птицы Марии Примаченко".
Он также отмечает, что результативность их команды зависит от того, что подразделению повезло с командирами.
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