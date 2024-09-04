У США попередили про новий план Путіна щодо України

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін розробив новий підхід до ведення війни проти України. Наразі диктатор розраховує на те, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу та виснаження ЗСУ.

Путін готується до довготривалої війни

На переконання американських аналітиків, Курська операція Сил оборони України дійсно впливає на російських військових на оперативному рівні.

Однак, що важливо розуміти, поки вона жодним чином не змінила стратегію російського диктатора, який планує захопити всі українські території.

Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил, — наголошує команда ISW. Поширити

За словами іноземних експертів, така стратегія робить російського диктатора несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.

Окрім того, американський Інститут вивчення війни наголошує, що Путін завершив свій візит до Монголії підписанням угод, які зміцнюють двосторонні економічні зв'язки та тристоронні енергетичні відносини між Росією, Монголією та Китайською Народною Республікою (КНР).

Чому Україна не повинна погоджуватися на переговори з Росією

Таке попередження озвучив заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA.

За його словами, наразі ситуація на фронті справді складна та небезпечна, однак це не привід сідати за стіл переговорів з країною-агресоркою.

Жорін прогнозує, що Росія може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.

У цей час закінчаться будь-які домовленості, перемовини, обіцянки, про все це (росіяни — ред.) забудуть. Поширити

Як вважає замкомандира 3 ОШБр, другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.