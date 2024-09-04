В США предупредили о новом плане Путина относительно Украины

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин разработал новый подход к ведению войны против Украины. Сейчас диктатор рассчитывает на то, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощения ВСУ.

Путин готовится к долговременной войне

По мнению американских аналитиков, Курская операция Сил обороны Украины действительно влияет на российских военных на оперативном уровне.

Однако важно понимать, что пока она никоим образом не изменила стратегию российского диктатора, который планирует захватить все украинские территории.

Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления, и что Россия может добиться своих целей путем войны на истощение против украинских сил, — отмечает команда ISW. Поделиться

По словам иностранных экспертов, такая стратегия делает российского диктатора невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Кроме того, американский Институт изучения войны отмечает, что Путин завершил свой визит в Монголию подписанием соглашений, укрепляющих двусторонние экономические связи и трехсторонние энергетические отношения между Россией, Монголией и Китайской Народной Республикой (КНР).

Почему Украина не должна соглашаться на переговоры с Россией

Такое предупреждение озвучил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка “Азов”, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA.

По его словам, ситуация на фронте действительно сложная и опасная, однако это не повод садиться за стол переговоров со страной-агрессоркой.

Жорин прогнозирует, что Россия может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как только враг переподготовится.

В это время закончатся любые договоренности, переговоры, обещания, все это (россияне — ред.) забудут. Поделиться

Как считает замкомандира 3 ОШБр, второй удар России по Украине может оказаться роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.