Кто может поменять ход войны. Зеленский назвал 4 страны
Категория
Украина
Дата публикации

Кто может поменять ход войны. Зеленский назвал 4 страны

Владимир Зеленский
Зеленский
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По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, прежде всего от США, Британии, Франции и Германии зависит, сможет ли Украина разгромить армию РФ и выиграть войну.

Главные тезисы

  • Зеленский объяснил, кто из союзников может спасти Украину.
  • По словам президента, эти страны предоставляют или могут предоставить дальнобойное оружие, которое поможет выгнать оккупантов из украинских земель.
  • Старший сержант бригады НГУ "Азов" объяснил, каким будет финал войны РФ против Украины.

Зеленский призвал союзников принять судьбоносные решения

Глава государства обращает внимание на то, что сейчас четыре союзника Киева предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать российских оккупантов из украинских земель.

С таким заявлением Владимир Зеленский выступил во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом брифинга.

Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран — ред.) это зависит. И скажу честно: от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, речь идет о решении четырех конкретных государств: США, Британии, Франции и Германии.

Украинский лидер подчеркнул, что именно они предоставляют, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое позволит выгнать российских захватчиков за пределы страны.

А также сохранить жизни гражданских людей во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге. Каждый день мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем, — подытожил Владимир Зеленский.

Каким будет финал войны РФ против Украины

Своим прогнозом в интервью Online.UA поделился старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины “Азов” — “Буйвол”.

Он убежден в том, что у страны-агрессорки почти не осталось шансов победить Украину на поле боя.

По словам Буйвола, ему сейчас трудно даже представить, что должна сделать Россия, чтобы нанести Украине поражение.

Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.

У нас уже совсем другая подготовка армии. Когда мы встречали полномасштабное вторжение, мы были подготовлены по-одному, а сейчас уже подготовлены по-другому. Да, рашка (Россия — ред.) может захватить еще определенное количество территорий, но полностью выиграть уж точно не сможет, не применив какое-либо баллистическое, ядерное вооружение.

”Буйвол”

”Буйвол”

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

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