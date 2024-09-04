Украина и Ирландия подписали соглашение о безопасности — что оно включает

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис 4 сентября подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.

Что предполагает соглашение между Украиной и Ирландией

Как отмечается, с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн. евро.

Также в этом году Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

Кроме того, Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию.

Кроме того, Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей, — сообщили в ОП. Поделиться

Гарантии безопасности Украины

Украина подписала соглашение о двусторонних договорах безопасности уже с 26 странами. Договор предусматривает широкий спектр мер поддержки Киева. В частности, в военной, экономической и гуманитарной сферах. Также есть отдельные пункты, но все зависит от способностей партнера.

27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. 11 июля соглашение было заключено с Люксембургом.