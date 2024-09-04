Украина и Ирландия подписали соглашение о безопасности — что оно включает

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис 4 сентября подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и Ирландией предусматривает гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь, на сумму более 500 млн евро.
- Ирландия обязалась выделить Украине значительные средства на нелетальную военную поддержку и гуманитарную помощь, а также предоставить оборудование для разминирования.
- Договор о безопасности между Украиной и Ирландиею включает такие аспекты, как гуманитарная помощь, поддержка восстановления и реализация реформ для приближения Украины к членству в ЕС, а также усиление санкционного давления на Россию.
- Украина уже заключила соглашения о безопасности с 26 странами, что обеспечивает широкий спектр мер поддержки в военной, экономической и гуманитарной сферах.
- Подписание соглашения о безопасности с Ирландией является еще одним шагом в направлении укрепления безопасности Украины и привлечения международной поддержки.
Что предполагает соглашение между Украиной и Ирландией
Как отмечается, с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн. евро.
Также в этом году Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн евро на гуманитарную помощь.
Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.
Кроме того, Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.
Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию.
Гарантии безопасности Украины
Украина подписала соглашение о двусторонних договорах безопасности уже с 26 странами. Договор предусматривает широкий спектр мер поддержки Киева. В частности, в военной, экономической и гуманитарной сферах. Также есть отдельные пункты, но все зависит от способностей партнера.
27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. 11 июля соглашение было заключено с Люксембургом.
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