Украина и Люксембург подписали двустороннее соглашение о безопасности

Украина и Великое Герцогство Люксембург 10 июля подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание документа прошло в Вашингтоне.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и Люксембургом направлено на совместные действия в сфере безопасности и обороны, включая военную помощь.
- Украина и Люксембург усилят сотрудничество в области разведки, кибербезопасности, металлургической и строительной промышленности, а также в космическом секторе.
- Ограничительные меры против России будут использованы для повышения цены за агрессию и сдерживания будущих атак, с акцентом на санкции и контроль экспорта.
- Подписание соглашения свидетельствует о поддержке и гарантиях безопасности Украины от внешних угроз со стороны Люксембурга и других стран Запада.
- Это соглашение является еще одним шагом на пути к совместному укреплению безопасности и стабильности в регионе.
Украина и Люксембург приняли общее соглашение о безопасности
Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга — премьер-министр Люк Фриден.
В частности, в соглашении признается, что Украина и вся Европа не будут в безопасности, пока не будет всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, при котором будут уважаться права Украины согласно международному праву и, в частности, Устав ООН.
Помощь в сфере безопасности и военная помощь
В соглашении сказано, что участники будут работать над обеспечением того, чтобы Силы безопасности и обороны Украины были способны защищать Украину сейчас и в будущем. В то же время Люксембург и дальше продолжит оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберэлектромагнитной сферах.
Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.
Сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Подписанты будут работать над превращением оборонной промышленности Украины в мощный потенциал, который позволит Украине восстановить свою территориальную целостность.
Люксембург будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС. В частности, Люксембург рассмотрит варианты содействия интеграции оборонной промышленности Украины в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу.
Также Украина и Люксембург будут работать в сфере разведки и безопасности в соответствии с национальным законодательством каждой страны.
Также Украина и Люксембург усилят сотрудничество в таких областях, как строительство и металлургическая промышленность, кибербезопасность, консультационные услуги в сфере бизнеса и финансов, а также в космическом секторе.
Ограничительные меры против РФ
Участники соглашения продолжат работать вместе, чтобы повысить цену для России за ее агрессию, используя санкции и экспортный контроль. Будет определена важность ограничительных мер по ограничению доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам, чтобы сократить ее доходы и сдерживать будущие атаки.
Гарантии безопасности Украины
Ряд стран Запада уже подписали с Украиной соглашения о безопасности, первым стала Британия. Этот процесс начался после саммита НАТО в Вильнюсе.
К числу подписантов также присоединились Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.
Последние документы были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией — это произошло в один день, 27 июня.
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