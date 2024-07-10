Україна та Люксембург підписали двосторонню безпекову угоду

Україна та Велике Герцогство Люксембург 10 липня підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання документу відбулося у Вашингтоні.

Україна і Люксембург ухвалили спільну безпекову угоду

Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Люксембургу — прем’єр-міністр Люк Фріден.

Зокрема, в угоді визнається, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, доки не буде всеосяжного, справедливого й тривалого миру, за якого поважатимуться права України згідно з міжнародним правом і, зокрема, Статутом ООН.

Допомога у сфері безпеки та військова допомога

В угоді вказано, що учасники будуть працювати над забезпеченням того, щоб Сили безпеки й оборони України були здатні захищати Україну зараз і в майбутньому. Водночас Люксембург і надалі продовжить надавати військову підтримку Україні, як у сухопутній та повітряній, так і в кіберелектромагнітній сферах.

Люксембург продовжить надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні, включно з підготовкою інструкторів та навчанням Сил безпеки й оборони України в межах Місії ЄС.

Співробітництво у сфері оборонної промисловості

Підписанти працюватимуть над перетворенням оборонної промисловості України на потужний потенціал, який дасть Україні змогу відновити свою територіальну цілісність.

Люксембург підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС. Зокрема, Люксембург розгляне варіанти сприяння інтеграції оборонної промисловості України в європейську оборонно-технологічну та промислову базу.

Також Україна та Люксембург будуть працювати у сфері розвідки та безпеки відповідно до національного законодавства кожної країни.

Також Україна та Люксембург посилять співпрацю у таких сферах, як будівництво та металургійна промисловість, кібербезпека, консультаційні послуги у сфері бізнесу та фінансів, а також у космічному секторі.

Обмежувальні заходи проти РФ

Учасники угоди продовжать працювати разом, щоб підвищити ціну для Росії за її агресію, використовуючи санкції та експортний контроль. Буде визначено важливість обмежувальних заходів для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, щоб скоротити її доходи та стримувати майбутні атаки.

Поки триває агресія Росії проти України, Люксембург залишатиметься прихильним жорстким санкціям ЄС проти російської економіки та тих, хто підтримує війну або обходить санкції. Люксембург вживатиме рішучих заходів для боротьби з обходом санкцій разом з партнерами ЄС та Європейською комісією. Поширити

Гарантії безпеки України

Низка країн Заходу вже підписала з Україною угоди про безпеку, першою стала Британія. Цей процес стартував після саміту НАТО у Вільнюсі.

До числа підписантів також долучилися Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

Останні документи були підписані з Євросоюзом, Литвою та Естонією — це сталося в один день, 27 червня.