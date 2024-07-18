Украина и Словения подписали соглашение о безопасности. Что оно включает

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали двустороннее соглашение о безопасности в Вудстоке. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Что предусматривает безопасное соглашение между Украиной и Словенией

Подписание состоялось на полях саммита Европейского политического сообщества в Британии.

Соглашение предусматривает, что Словения, предоставившая Украине уже 13 пакетов военной помощи, продолжит сохранять текущий уровень поддержки Украины в течение 10-летнего срока действия соглашения, будет вклад в обучение украинских военных в рамках Миссии ЕС EUMAM, а также будет сотрудничать для поиска источников финансирования проектов украинской оборонной индустрии.

Кроме того, в соглашении речь идет об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбе с оргпреступностью, разведке и контрразведке, гуманитарном разминировании. Также Словения обещает дополнительные 5 млн. евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО, отмечают в коммюнике Офиса президента. Поделиться

Украина также обещает проводить необходимые реформы. Из ключевых сфер — правосудие и верховенство права, правоохранительная деятельность, борьба с коррупцией, предотвращение незаконной торговли, децентрализация, государственное управление, бизнес-среда, сектор безопасности и обороны.

Словения стала 25-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности. В этот же день состоялось подписание соглашения о безопасности с Чехией.

Гарантии безопасности Украины

Украина подписала соглашение о двусторонних договорах безопасности уже с 25 странами. Договор предусматривает широкий спектр мер поддержки Киева. В частности, в военной, экономической и гуманитарной сферах. Также есть отдельные пункты, но все зависит от способностей партнера.

27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. 11 июля соглашение было заключено с Люксембургом.