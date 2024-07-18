Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Що вона включає

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали двосторонню безпекову угоду у Вудстоку. Угода діятиме протягом 10 років.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Словенією

Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії.

Угода передбачає, що Словенія, яка надала Україні вже 13 пакетів військової допомоги, продовжить зберігати поточний рівень підтримки України протягом 10-річного терміну дії угоди, робитиме внесок у навчання українських військових у рамках Місії ЄС EUMAM, а також співпрацюватиме для пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості.

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

У документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, — зазначають у комюніке Офісу президента. Поширити

Україна також обіцяє впроваджувати необхідні реформи. З ключових сфер — правосуддя і верховенство права, правоохоронна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання незаконній торгівлі, децентралізація, державне управління, бізнес-середовище, сектор безпеки та оборони.

Словенія стала 25-ю країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду. Цього ж дня відбулося підписання безпекової угоди з Чехією.

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 25 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. 11 липня угоду було укладено з Люксембургом.