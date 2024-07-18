Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Що вона включає
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Що вона включає

Офіс Президента України
Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Що вона включає

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали двосторонню безпекову угоду у Вудстоку. Угода діятиме протягом 10 років.

Головні тези:

  • Підписана безпекова угода між Україною та Словенією передбачає продовження підтримки України протягом 10 років у різних сферах, включаючи військову допомогу та співпрацю для пошуку фінансування української оборонної промисловості.
  • Угода також передбачає поглиблення співпраці в сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю та гуманітарного розмінування.
  • Гарантії безпеки України у рамках угоди включають підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Словенії, а також фінансову та гуманітарну допомогу.
  • Україна уклала безпекові угоди вже з 25 країнами, що свідчить про широкий спектр підтримки та співпраці, включаючи військову, економічну та гуманітарну сфери.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Словенією

Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії. 

Угода передбачає, що Словенія, яка надала Україні вже 13 пакетів військової допомоги, продовжить зберігати поточний рівень підтримки України протягом 10-річного терміну дії угоди, робитиме внесок у навчання українських військових у рамках Місії ЄС EUMAM, а також співпрацюватиме для пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості.

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

У документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, — зазначають у комюніке Офісу президента.

Україна також обіцяє впроваджувати необхідні реформи. З ключових сфер — правосуддя і верховенство права, правоохоронна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання незаконній торгівлі, децентралізація, державне управління, бізнес-середовище, сектор безпеки та оборони.

Словенія стала 25-ю країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду. Цього ж дня відбулося підписання безпекової угоди з Чехією.

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 25 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. 11 липня угоду було укладено з Люксембургом.

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