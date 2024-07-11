Україна та Румунія уклали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.
Головні тези:
- Підписана угода між Україною та Румунією передбачає надання Румунією системи Patriot та підтримку Києва впродовж 2022-2024 років.
- Особливі пункти співпраці включають розмінування Чорного моря та надання підтримки через ЄС і НАТО.
- Угода також передбачає допомогу Румунії у навчанні українських пілотів та підтримку у галузі оборонної промисловості.
- Україна підписала подібні угоди вже з 23 країнами, втім, кожна угода має свої особливості в залежності від партнера.
- Ці угоди сприяють зміцненню безпеки та співробітництву в регіоні, що є ключовим для України у контексті сучасних викликів і загроз.
Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки
Згідно з договором, Румунія:
надасть Україні систему Patriot;
підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;
сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.
Зокрема Бухарест допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів й надаватиме підтримку оборонній промисловості нашої країни.
Також є блоки в угоді, які стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.
Гарантії безпеки України
Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 23 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.
27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. Вчора ж, 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.
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