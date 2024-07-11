Україна та Румунія уклали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки

Згідно з договором, Румунія:

надасть Україні систему Patriot;

підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;

сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО, — додає Офіс президента. Поширити

Зокрема Бухарест допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів й надаватиме підтримку оборонній промисловості нашої країни.

Також є блоки в угоді, які стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 23 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. Вчора ж, 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.