Україна та Ірландія підписали безпекову угоду — що вона включає

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс 4 вересня підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами.

Що передбачає угода між Україною та Ірландією

Як зазначається, з початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро.

Також Цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Окрім цього Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС. Ірландія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на Росію.

Крім того, Ірландія продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули, зокрема в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, — повідомили в ОП. Поширити

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 26 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. 11 липня угоду було укладено з Люксембургом.